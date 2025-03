Monika Hilmerová sa s fanúšikmi podelila o jednu vec, ktorá ju poriadne zaskočila. Zvláštny zvuk vystriedala pohroma

Herečka z Dunaja, k vašim službám je veľkou milovníčkou zvierat. Svedčí o tom fakt, že doma má jedného zajaca a dvoch veľkých švajčiarskych salašníckych psov, ktorých považuje za členov svojej rodiny. Každý majiteľ domáceho miláčika však vie, že príjemné chvíle strávené s nimi občas vystriedajú také, kedy sa musí vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti a udržať si nervy na uzde. Umelkyňa by o tom vedela rozprávať.

U Moniky Hilmerovej a jej muža, choreografa Jara Bekra, je doma poriadne živo a veselo. Chvíle im spríjemňuje okrem detí aj zverinec, ktorý si rozhodne vyžaduje pozornosť. Na druhej strane, nikdy nehrozí, že by sa doma nudili. Jeden zajac a dva psy je predsa len celkom slušný počet maznáčikov v jednej domácnosti. Nie je sa čomu čudovať, ak známa dvojica často zažíva momenty, nad ktorými sa poriadne zasmeje, no zároveň im spôsobia nemalé problémy.

Čo sa stalo?

Niečo podobné sa im stalo pred pár dňami, o čo sa Monika podelila so svojimi fanúšikmi aj na sociálnej sieti. Svojej fanúšikovskej základni je verná, preto im rada ukazuje novinky zo svojho života, ktoré nie sú vždy príjemné. Jeden moment nastal aj teraz a hoci išlo rovno o dva problémy, v konečnom dôsledku sa nad tým herečka len pousmiala a zároveň priznala, že si za to môže sama.

Hlavným aktérom bol Dante, jeden zo psov, ktorému sa podarilo vyparatiť jednu vec. „Je to vlastne moja chyba. Večer som Dantemu dala pamlsok, ktorý nerozhrýzol, ale zhltol celý, takže ho ráno neporušený vyzvracal do pelechu. Áno, ten zvuk bol môj budíček,“ napísala Monika k fotografii na Instagrame. To však nebolo všetko, malo to ešte jednu nepríjemnú dohru. „Dala som prať návleky z pelechov, pamäťovú penu z nich som nechala na dlážke a sadla si ku kávičke… Po chvíľke som sa začala sústrediť na taký čudný, pravidelný, tichý zvuk. Hneď mi došlo, čo sa deje,“ pokračovala.

Celkom ju to pobavilo, hoci svojmu domácemu miláčikovi dala najavo, že je nahnevaná. „Bolo mi veľmi do smiechu. Môj hnev, keď som ho karhala, bol čisto hraný, ale bál sa ma. Snáď si tento môj herecký výkon zapamätá a už to viac neurobí…“ dodala na záver herečka, pre ktorú to bol nakoniec úsmevný zážitok.