Mnohých odrovná, čím by sa chcel živiť. Štefan Skrúcaný oznámil skvelú správu, toto by od neho ľudia nečakali

Foto: SITA

Jana Petrejová
Očividne si pripravuje zadné vrátka.

Ikonický zabávač získal na popularite počas 90. rokov po boku Miroslava Nogu v humoristickej relácii, na ktorú mnohí doteraz spomínajú. Po rokoch sa vrátil opäť na televízne obrazovky, no tentokrát sa uchytil ako predseda Miestneho národného výboru v retro seriáli Sľub, ktorý pred pár dňami odštartoval svoju druhú sériu. Aby toho nebolo málo, herec uvažuje nad jedným prekvapením pre Slovákov. 

Kto by nepoznal Štefana Skrúcaného z Telecvokingu či O tri štart, kde zabával televíznych divákov spolu s Mirom Nogom, Rasťom Piškom, zosnulým Jaroslavom Filipom či bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou. Stal sa stálicou slovenského šoubiznisu, ktorý ho okrem herectva taktiež veľmi baví, ako uviedol v rozhovore pre Topky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Je v jednom kole

Herec stavil viac na spomínaný šoubiznis, ktorý mu jednoducho robí radosť. „Možno aj z dôvodu, že ma to baví, tá kombinácia, že človek môže spievať, rozprávať vlastné myšlienky, improvizovať, žartovať… Mňa tá sloboda hrozne baví,“ dodal nadšene herec, ktorý momentálne hviezdi v Sľube. Okrem herectva sa venuje rôznych akciám, na ktoré spolu s Mirom Nogom a Ondrejom Kandráčom vyrážajú so svojimi vystúpeniami.

Najnovšie by chcel osloviť aj Rasťa Piška, ktorý zápasí so zákerným ochorením. „Bol som s ním, psychicky je úplne v pohode, verím, že aj zdravotne to bude zvládať. A chcel by som ho osloviť, aby nám s Mirom napísal zopár dialógov, lebo on patril k tej klasickej zostave, ktorá fungovala v 90. rokoch,“ zaspomínal si Štefan Skrúcaný, ktorý zároveň priznal, že už dlhé roky sa pohráva s myšlienkou, že by sa chcel živiť niečím iným než herectvom.

Čo by chcel vytvoriť pre Slovákov?

