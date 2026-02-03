Mladý hrdina: 13-ročný chlapec plával kilometre v rozbúrenom mori, zachránil tak svoju rodinu pred istou smrťou

Austin Appelbee, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Záchranári označili jeho výkon za nadľudský.

Chlapec plával v oceáne niekoľko hodín, aby privolal pomoc pre svoju rodinu, ktorú uniesol silný vietor niekoľko kilometrov od brehu. 

Trinásťročný chlapec menom Austin Appelbee, ktorý pochádza z Austrálie, zachránil svoju mamu a mladších súrodencov. Hodiny plával otvoreným morom, aby privolal pomoc, zatiaľ čo jeho matka a mladší súrodenci zostali uviaznutí na paddleboardoch po tom, ako ich prúdy začali unášať ďaleko od brehu z dôvodu silného vetra, píše BBC.

Austin plával v oceáne štyri hodiny

Austrálska rodina sa minulý piatok pripravovala na návrat domov do Perthu, rozhodli sa však ešte stráviť čas na pláži Quindalup v Západnej Austrálii. Spočiatku sa pohybovali v plytkej vode, no vietor náhle zosilnel, stratili veslá a následne ich more začalo rýchlo unášať. Situácia sa dramaticky zhoršovala, preto si matka Joanne uvedomila, že niekto musí skúsiť dostať sa späť na pevninu.

Pláž Quindalup, foto: Profimedia

Austin sa vydal na cestu na kajaku, ktorý bol však poškodený, preto sa čoskoro začal prevracať, okrem toho prišiel aj o veslo. Napokon bol nútený vzdať sa kajaku a pokračovať plávaním. Niekoľko hodín bojoval s únavou, so strachom aj s tmou, pričom posledné kilometre zvládol bez záchrannej vesty, ktorá mu v rozbúrenom mori skôr prekážala.

Kým Austin hľadal pomoc, jeho matka, dvanásťročný brat Beau a osemročná sestra Grace sa snažili udržať na hladine. Bez jedla, vody a v zlej viditeľnosti sa čoraz viac vzďaľovali od pobrežia, obávali sa najhoršieho. Všetci členovia rodiny na sebe síce mali záchranné vesty, no vlny sa zväčšovali a sila im postupne dochádzala.

Austinovi sa napokon po štyroch hodinách podarilo doplávať na breh. Po vyčerpávajúcich hodinách zavolal o pomoc, čím spustil rozsiahlu záchrannú operáciu. Následne skolaboval a skončil v nemocnici.

Austin Appelbee s rodinou, foto: SITA

Záchranári označili jeho výkon za nadľudský

O niekoľko hodín neskôr prišla správa, že záchranári našli jeho matku aj súrodencov, pričom boli od pobrežia vzdialení približne 14 kilometrov. Akoby zázrakom všetci členovia rodiny utrpeli len ľahké zranenia.

Záchranári označili Austinov výkon za výnimočný a obdivuhodný, priam až nadľudský. Austin však pre BBC povedal, že si nemyslí, že je hrdina.

