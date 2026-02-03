NATO plánuje novú vojenskú misiu v Arktíde. Aliancia chce „Arktickým strážcom“ posilniť svoju pozíciu

Foto: Public domain pictures

TASR
Matej Mensatoris
NATO oznámilo, že pracuje na novej vojenskej misii v Arktíde

NATO začalo vojenské plánovanie novej misie na posilnenie bezpečnosti v Arktíde, uviedol v utorok hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe (SHAPE) Martin O’Donnell. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Arktický strážca

„Táto aktivita ešte viac posilní pozíciu NATO v Arktíde a na ďalekom severe,“ uviedol O’Donnell bez bližších podrobností o misii s názvom Arctic Sentry, čiže Arktický strážca.

Správy o plánovaní novej misie NATO prichádzajú po tom, ako americký prezident Donald Trump stanovil ochranu tejto oblasti za kľúčovú požiadavku vo vzťahu ku Grónsku.

Trumpove hrozby týkajúce sa tohto poloautonómneho územia Dánska minulý mesiac vrhli transatlantickú alianciu do najhlbšej krízy za posledné roky, píše AFP. Americký prezident v uplynulých týždňoch opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.

Foto: SITA/AP

Šéf Bieleho domu ustúpil od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom po tom, ako so šéfom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Trump následne ustúpil aj od zámeru uvaliť dodatočné clá na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré podporili Dánsko a postavili sa proti zámeru prezidenta USA.

Dánsko a Grónsko medzičasom začali trojstranne rokovať so Spojenými štátmi ohľadom grónskej otázky a očakáva sa, že diskusie sa budú týkať aj zmluvy z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje rozmiestniť na ostrove svoje sily a vojenské základne.

