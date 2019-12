Mladí Slováci nezvládli druhý zápas majstrovstiev. Fíni nás deklasovali 8:1

Prekvapenie sa nekonalo. Fínski hokejisti výrazne predčili našich a vyhrali vysokým rozdielom. Slováci si prehrali tento zápas najmä v druhej tretine, v ktorej dostali až 5 gólov. Slovensko prehralo s Fínskom 8:1.

1. tretina

V našej zostave sa oproti zápasu s Kazachstanom uskutočnila iba jedna zmena. Halaja vystriedal v bránke Samuel Vyletelka. Úvod zápasu nám však nevyšiel a nevyvarovali sme sa tomu, čo nás brzdilo v zápase s Kazachstanom. Hneď v druhej minúte podrazil súpera v obrannom pásme Čajkovič a tím Slovenska sa musel brániť.

Aj keď sa nám túto presilovú hru podarilo prežiť, iba pár sekúnd po nej podrazil ďalšieho fínskeho hráča Turan a my sme sa museli brániť opäť. Druhú sa nám už prežiť nepodarilo a nášho brankára prekonal po skrumáži pred našim bránkoviskom Patrik Puistola.

Hneď po inkasovanom góle sme sa rútili na fínsku bránku v prečíslení, no Kňažko neprekonal Annunena. To bol však jediný svetlý moment nášho tímu, keďže po siedmich minútach sme sa museli opäť brániť po hákovaní Olivera Okuliara. Ten navyše dostal osobný trest 10 minút za nešportové správanie. Napriek veľkému fínskemu tlaku sme gól neinkasovali a v zápase sme po veľmi dlhom čase mohli pokračovať v hre piati proti piatim.

V rovnovážnom stave sa hra vyrovnala a Slováci si dokázali vypracovať niekoľko sľubných príležitostí, gólom sa však neskončila ani jedna. Napriek tomu však udrel fínsky tím, keď dorazil puk za chrbát Vyletelku Aku Raty. Do konca sa už nič výraznejšie neudialo a tak sme odchádzali do kabín za stavu 0:2.

2. tretina

Druhá tretina začala veľmi dobre pre náš tím. Hneď v prvej minúte sa previnil krosčekom Fín Thomson, a my sme si mohli zahrať prvú presilovú hru v zápase. Po 40 sekundách sa opäť previnili fínski hokejisti a my sme si zahrali presilovú hru piatich proti trom, ktorá trvala minútu aj dvadsať sekúnd. Napriek dobrým šanciam sa nám nepodarilo využiť ani presilovú hru o dvoch a ani následnú o jedného hráča.

Po tomto úseku hry nás však Fíni na dlhý čas zatlačili v našom obrannom pásme z čoho vyústil aj ďalší faul Olivera Okuliara. Fíni ju zásluhou dorážky Odena využili a vyhrávali 3:0. Krátko po treťom inkasovanom góle sa k puku dostal Aatu Raty, obtočil sa okolo bránky a zasunul puk za chrbát Vyletelku. Slováci prehrávali už 4:0.

Fíni mali v ďalšom priebehu zápasu navrch a v 34. minúte nešťastne tečoval strelu Kukkonena od modrej čiary pred našou bránkou Česánek. Slovensko prehrávalo už 5:0. Iba minútu po inkasovanom piatom góle prepadol nášmu brankárovi puk po strele Erholtza, a stav stretnutia bola 5 minút pred koncom druhej tretiny 6:0 pre Fínsko. Po tomto zásahu vystriedal v bráne Vyletelku Samuel Hlavaj. Následne však prišiel fínsky faul a nám sa podarilo iba po pár sekundách využiť presilovú hru a znížili sme stav stretnutie na 1:6. Presadil sa Džugan po prihrávke Tkáča.

Ďalšiu veľkú šancu na zníženie stavu mal Paulíny, no nepodarilo sa mu na dvakrát prepasírovať puk za fínskeho brankára. 29 sekúnd pred koncom tretiny bol však rozdiel opäť šesťgólový, keď sa po strele do protipohybu brankára Halaja presadil Aku Raty. Druhá tretina tak skončila 7:1 pre Fínsko.

3. tretina

Úvod poslednej tretiny ukázal, že Fíni sa s výsledkom neuspokoja a hneď v 20 sekunde sa zrodilo prečíslenie, no Samuel Hlavaj skvele vychytal Fínov. Hra sa následne prelievala z jednej strany na druhú no výrazne viac príležitostí mali fínski hokejisti. 12. minút pred koncom zápasu mali Slováci možnosť znížiť stav stretnutie, keď bol za držanie vylúčený Fín Thomson. V presilovej hre sme sa však dostali do útočného pásma až 20 sekúnd pred ukončením trestu a fínskeho brankára sme ohrozili iba jednou strelou. Následne však Fíni opäť faulovali, keď Maccelli zasiahol hokejkou do tváre Ďurinu.

Ani v tejto presilovke sa nám však nepodarilo na dlhšiu dobu usadiť v útočnom pásme. K puku sa na konci našej presilovej hry dostal v obrannom pásme Petman, prekorčuľoval celé ihrisko a krásnym blafákom prekonal Samuela Hlavaja. Zvýšil tak na 8:1. Zvyšok zápasu sa už iba dohrával a ďalší gól nepadol ani na jednej, ani na druhej strane.

Ďalší zápas odohrajú mladí Slováci v pondelok, 30. decembra, o 19:00 proti Švajčiarsku.