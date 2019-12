Slovenskí mladíci zdolali v napínavom prvom zápase na MS do 20 rokov Kazachstan!

Naši mladíci odohrali prvý zápas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji do 20 rokov proti reprezentácii Kazachstanu. Napínavý duel sa podarilo našim vyhrať 3:1.

1. tretina

Súboj sa začal opatrne z obidvoch strán a úvod stretnutia nepriniesol žiadne výrazné šance žiadneho z tímov. Kazachstan mal možnosť streliť prvý gól zápasu počas presilovky hneď v tretej minúte zápasu, no výraznejšiu šancu si nepripravil a tak sa po početnej výhode pokračovalo za stavu 0:0. Hneď na to sme však mali šancu otvoriť skóre po tom, čo sme si mohli zahrať presilovú hru aj my, keď sa na ihrisku ocitlo v jednom momente až 6 hráčov Kazachstanu. V presilovke sme sa ale hneď na začiatku museli brániť, keď sa na našu bránku rútili dvaja hráči súpera. Brankár Hlavaj však bravúrne vychytal akciu súpera. Nám sa taktiež presilovú hru nepodarilo využiť. Hneď po nej sa nám podarilo súpera zatlačiť v útočnej tretine a brankára Kazachstanu Nureka sme ohrozili v priebehu pár sekúnd 4 strelami, ani jedna ale neskončila za bránkovou čiarou.

V 12. minúte hral v útočnom pásme Tkáč vysokou hokejkou, a my sme sa museli opäť brániť. Počas celej presilovej hry si Kazachstan vypracoval iba jednu šancu, keď dostal nahrávku spoza bránky Djomin, no jeho strelu spred bránkoviska opäť skvele zneškodnil Samuel Hlavaj. Tri minúty pred koncom prvej tretiny sme si opäť zahrali presilovú hru. 15 sekúnd pred koncom kazašského trestu nás súper opäť fauloval a my sme si zahrali kratučkú presilovku o dvoch hráčov, ktorú sa nám nepodarilo využiť. Pokračovala však ďalšia hra v početnej výhode o jedného hráča. Tkáč počas nej opäť zahral nedovolene v útočnom pásme a presilová hra nášho tímu sa skončila. V prvej tretine sa toho už viac nestalo a tímy odchádzali do šatní za stavu 0:0.

2. tretina

Druhá tretina začala krátkou presilovou hrou Kazachstanu, ktorú sme našťastie dokázali ubrániť. Po troch minútach hry však Vladislav Sajko fauloval nášho hráča Olivera Okuliara a my sme si mohli zahrať hru v početnej výhode. Tú sa nám konečne podarilo využiť, keď sa po krížnej prihrávke od Samuela Kňažka podarilo skórovať Oliverovi Okuliarovi.

V nasledujúcich minútach sme boli jasne lepším tímom. Naši hráči zasypali kazašského brankára Nureka množstvom striel, ten však svoj tím podržal kvalitnými zákrokmi. Našu aktivitu zastavil faul Turana, ktorý za úder do hlavy a krku dostal trest 2 + 10. Po pár sekundách presilovej hry sa podarilo Kazachstanu vyrovnať stav stretnutia na 1:1, gól si pripísal na svoje konto Musorov po krásnej strele z uhla do ľavého horného rohu bránky Samuela Hlavaja.

Tento gól naštartoval tím Kazachstanu a hra sa oproti úvodným minútam tretiny otočila. 6 minút pred koncom druhej tretiny však Kazaši faulovali nášho útočníka Róberta Džugana a my sme si mohli opäť vyskúšať hru v početnej výhode. Tú sa nám nepodarilo využiť a 38 sekúnd pred koncom našej presilovej hry navyše fauloval Okuliar, takže sme sa po chvíli museli opäť brániť v početnej nevýhode. Gól sme našťastie neinkasovali. Záver tretiny síce patril našim hokejistom, no gól sa nám nepodarilo streliť. V druhej tretine sa teda už nič výraznejšie neudialo a stav bol po 40. minútach medzi Slovenskom a Kazachstanom 1:1.

3. tretina

Do poslednej časti hry vstúpili veľmi odvážne hráči Kazachstanu, pre ktorých bol tento zápas existenčným. Výbornou hrou v útočnom pásme si hneď na začiatku tretiny vypracovali niekoľko pekných príležitostí na strelenie gólu. Mladí Slováci ale úvodnému tlaku Kazachstanu odolali. K následnému tlaku sme sa odhodlali aj my, no aj vďaka obetavým hráčom Kazachstanu, ktorí sa hádzali do každej strely, sa nám tlak nepodarilo pretaviť do strelenia gólu. Navyše, Samuel Kňažko trafil súperovho hráča hokejkou do tváre v útočnom pásme, a my sme sa museli v kritickom čase 10 minút pred koncom zápasu brániť.

Presilovú hru sa nám podarilo ubrániť a hneď po nej sme si vypracovali niekoľko sľubných príležitostí, no gólom neskončila ani jedna. 6 minút pred koncom však vyhodil puk na ochrannú sieť Česánek, my sme sa museli opäť brániť, čo sa nám aj podarilo. Po presilovej hre Kazachstanu sa hra otvorila a obidva tímy sa snažili streliť víťazný gól. Tlak našich hokejistov vyústil do gólu, keď sa podarilo prekonať kazašského brankára Danielovi Tkáčovi. Strelu z dorážky ešte overovali videorozhodcovia, no gól nemali prečo neuznať.

Kazachstan minútu pred koncom odvolal brankára, no početnú výhodu sa im nepodarilo využiť a naši hráči iba 6 sekúnd pred koncom strelili gól do prázdnej brány. Strela Džugana cez všetky čiary skončila v bráne. Slovensko zdolalo Kazachstan 3:1.