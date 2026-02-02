Miroslav Lajčák: Keď tie správy dnes čítam, tak sa cítim ako hlupák

miroslav lajčák odstúpil

Foto: SITA/MZV

Michaela Olexová
SITA
„Tie správy nie sú nič iné ako hlúpe mužské egá v akcii. Komunikácia medzi ješitnými chlapmi," povedal bývalý poradca predsedu vlády.

Slovenský diplomat a donedávna aj poradca predsedu vlády Roberta Fica pre národnú bezpečnosť Miroslav Lajčák sa dištancuje od toho, čo napáchal zosnulý americký finančník a sexuálny predátor Jeffrey Epstein a dôrazne to odsudzuje.

„Chcem povedať, že môj vzťah s ním bol o slovách, nie o skutkoch. Dnes platím cenu za to, že som sa s ním poznal a komunikoval. Súčasťou nášho vzťahu nebolo nič viac, žiadne transakcie alebo, nedajbože, sexuálne služby,“ zdôraznil v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Doplnil, že vtedy ešte nevedel všetko, čo Epstein napáchal.

Lajčák: Ja si naozaj tie SMS nevybavujem

Lajčák pred pár dňami odstúpil z pozície poradcu premiéra po tom, ako sa v Epsteinových spisoch, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, objavila komunikácia medzi ním a zosnulým Epsteinom pochádzajúca z roku 2018. Podľa zverejnených správ diskutoval s Epsteinom o mladých dievčatách.

V súvislosti so zverejnenou komunikáciou vyzývali premiéra na odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu viacerí opoziční politici aj jeho koaličný partner predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.

Foto: United States House Committee on Oversight and Government Reform

Lajčák v relácii pripustil, že aj za slová treba niesť zodpovednosť:

Keď tie správy dnes čítam, tak sa cítim ako hlupák.

Poznamenal Lajčák, dodávajúc, že išlo o súkromnú komunikáciu, čo ho ale nezbavuje zodpovednosti. Podľa svojich slov preukázal prinajmenšom zlý úsudok a nedostatok obozretnosti.

„Tie správy nie sú nič iné ako hlúpe mužské egá v akcii. Komunikácia medzi ješitnými chlapmi,“ dodal. „Ja si naozaj tie SMS nevybavujem. Prešlo osem rokov odvtedy,“ uviedol na margo pravosti zverejnených správ s tým, že to ani nepotvrdzuje, ani nevyvracia.

Americká spoločnosť ho prijímala

