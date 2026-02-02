Miroslav Lajčák: Keď tie správy dnes čítam, tak sa cítim ako hlupák

Slovenský diplomat a donedávna aj poradca predsedu vlády Roberta Fica pre národnú bezpečnosť Miroslav Lajčák sa dištancuje od toho, čo napáchal zosnulý americký finančník a sexuálny predátor Jeffrey Epstein a dôrazne to odsudzuje.
„Chcem povedať, že môj vzťah s ním bol o slovách, nie o skutkoch. Dnes platím cenu za to, že som sa s ním poznal a komunikoval. Súčasťou nášho vzťahu nebolo nič viac, žiadne transakcie alebo, nedajbože, sexuálne služby,“ zdôraznil v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Doplnil, že vtedy ešte nevedel všetko, čo Epstein napáchal.
Lajčák: Ja si naozaj tie SMS nevybavujem
Lajčák pred pár dňami odstúpil z pozície poradcu premiéra po tom, ako sa v Epsteinových spisoch, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, objavila komunikácia medzi ním a zosnulým Epsteinom pochádzajúca z roku 2018. Podľa zverejnených správ diskutoval s Epsteinom o mladých dievčatách.
V súvislosti so zverejnenou komunikáciou vyzývali premiéra na odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu viacerí opoziční politici aj jeho koaličný partner predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.
Lajčák v relácii pripustil, že aj za slová treba niesť zodpovednosť:
Keď tie správy dnes čítam, tak sa cítim ako hlupák.
Poznamenal Lajčák, dodávajúc, že išlo o súkromnú komunikáciu, čo ho ale nezbavuje zodpovednosti. Podľa svojich slov preukázal prinajmenšom zlý úsudok a nedostatok obozretnosti.
„Tie správy nie sú nič iné ako hlúpe mužské egá v akcii. Komunikácia medzi ješitnými chlapmi,“ dodal. „Ja si naozaj tie SMS nevybavujem. Prešlo osem rokov odvtedy,“ uviedol na margo pravosti zverejnených správ s tým, že to ani nepotvrdzuje, ani nevyvracia.
