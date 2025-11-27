Andrej Danko sa stavia na odpor: Šéf národniarov nepôjde na úrad vlády dovtedy, kým bude Lajčák poradcom Roberta Fica

Danko rešpektuje rozhodnutie premiéra.

Predseda Slovenskej národnej strany SNS Andrej Danko rešpektuje rozhodnutie predsedu vlády Roberta Fica Smer SD ponechať Miroslava Lajčáka vo funkcii svojho poradcu pre národnú bezpečnosť. Zároveň však oznámil, že na úrad vlády nepôjde, kým bude Lajčák poradcom premiéra.

Ako povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, Lajčák je podľa neho pre Fica hrozbou a rizikom.

„Zotrvávam vo svojej pozícii a koaličná rada sa môže konať aj inde ako na úrade vlády. Ja na úrad vlády nepôjdem. Sám očakávam, čo sa ešte v najbližšom období zverejní a čo sa ukáže, pretože do konca decembra by sa mali zverejňovať ďalšie dokumenty,“ uviedol Danko na margo zverejnených dokumentov o komunikácii medzi exministrom zahraničia Lajčákom a americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom, ktorý bol odsúdený za sexuálne trestné činy.

Danko pripomína svoje výhrady

Dodal, že Robert Fico je predseda vlády a má právo si vybrať poradcov, zároveň si ako predseda strany Smer SD robí svoju politiku. Ako predseda SNS, ktorá je súčasťou koalície, však považuje podľa svojich slov za svoju povinnosť poukázať na niektoré úskalia spolupráce Lajčáka a Fica. Danko pripomenul, že ako predseda Národnej rady SR sa „vzoprel“ Miroslavovi Lajčákovi pri migračnom pakte.

„Potom prišiel so zmluvou o prítomnosti amerických vojsk. Ja vôbec nechcem spochybňovať nikoho odbornosť a je mi úplne jedno, kto ako žije. Osobitne ma mrzí, že ak ja niečo poviem vo vzťahu k Smeru SD, okamžite sa to považuje za útok a niektorí ľudia sa neštítia mi posielať odkazy a dokonca sa mi vyhrážať, že budem ľutovať, že som si dovolil niečo povedať na Miroslava Lajčáka,“ povedal tiež Danko.

Kritika výberu Ficových spolupracovníkov

Predseda vlády sa podľa Danka správa tak, ako keby chcel sám sebe ubližovať. „Ak chce mať pri sebe ľudí, ktorí pri ňom nestáli v roku 2018, je to jeho rozhodnutie. Pre mňa Lajčák ani Šefčovič a v minulosti ani Korčok nie sú ľudia, ktorých by som ja chcel mať vo svojom okolí. Ak ich chce mať vo svojom okolí Robert Fico, ja mu v tom zabrániť nemôžem, je to jeho rozhodnutie. Ja len verím, že mu politicky ani ľudsky títo ľudia už nebudú ubližovať,“ uzavrel Danko.

Odchod Lajčáka zo zboru poradcov premiéra žiada opozícia aj Slovenská národná strana. Premiér Fico však v stredu po výjazdovom rokovaní vlády povedal, že si nechal preveriť všetky relevantné informácie, no nenašiel dôvod Lajčáka odvolať.

„Pre mňa je Miro Lajčák excelentný diplomat s fantastickými skúsenosťami na zahraničnú politiku a neuveriteľnými kontaktmi. Bol by som blázon, keby som takúto príležitosť nevyužil a zbavil sa ho ako svojho poradcu. Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo odvolať ho,“ uviedol Fico po výjazdovom rokovaní vlády vo Vyšnom Orlíku.

