Miro Šmajda zo SuperStar prekvapil: Vlasy sú preč, po boku má krásku z Ruže, no ľudia riešia niečo iné

Spevák, ktorého si mnohí pamätajú ešte z čias talentovej šou, dnes prekvapuje nielen hudbou, ale aj zmenou imidžu.
Slovenský spevák a bývalý účastník speváckej šou Česko Slovenská SuperStar Miro Šmajda je už dlhé roky stabilnou súčasťou hudobnej scény a teraz sa pochválil svojou hudobnou novinkou. V nej sa po jeho boku objavila aj bývalá účastníčka šou Ruža pre nevestu Júlia Hojdyszová, čo medzi fanúšikmi vyvolalo množstvo reakcií na Instagrame. Pozornosť pritiahla aj skutočnosť, že spevák v komunikácii často prechádza do češtiny, čo medzi sledovateľmi vyvolalo ďalšiu diskusiu.
Novinka „LAVINA“ a očakávania fanúšikov
Miro Šmajda prichádza s novým singlom „LAVINA“, ktorý je už dostupný na všetkých streamovacích platformách. Spevák zároveň oznámil, že videoklip k skladbe bude zverejnený na YouTube, pričom vznikal v netradičnom prostredí počas natáčania v Turecku.
„Nový song ‚LAVINA‘ je OUT na všetkých streamovacích platformách! A už v nedeľu o 10:00 na YouTube pristane videoklip,“ odkázal fanúšikom. Fanúšikovia reagovali okamžite a očakávania sú vysoké. Nový projekt naznačuje, že Šmajda sa nebojí experimentovať a priniesť svieži zvuk aj vizuál, ktorý má ambíciu zaujať širšie publikum.
