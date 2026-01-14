Minulé krivdy idú bokom. Schyľuje sa k novinke, Meghan zvažuje po štyroch rokoch návrat do Veľkej Británie

Po rokoch napätia, ticha a kontroverzií sa opäť začína hovoriť o návrate dvojnásobnej mamičky do Spojeného kráľovstva. Vojvodkyňa zo Sussexu by sa podľa zahraničných médií mohla v tomto roku objaviť vo Veľkej Británii po štyroch rokoch. Hoci by si mnohí priali, aby bol jej plánovaný návrat osobnou záležitosťou a prejaveným záujmom o zmierenie sa s rodinou princa Harryho, zrejme budú sklamaní.
Sussexovci vedú vojnu s kráľovskou rodinou, odkedy sa Harry a Meghan dali dokopy v roku 2016. Princ William nebol z toho príliš nadšený. A aby toho nebolo málo, podľa vlastných slov páru pred aj po svadbe v roku 2018, znášali „šikanovanie“ od Harryho brata a švagrinej Kate Middleton s údajnou rasovou diskrimináciou kvôli farbe pleti ich syna zo strany vysokopostavených členov kráľovskej rodiny, ako píše Tyla.
Dôvod odložiť minulosť
Princ Harry tiež priznal obavy, keďže jeho manželka sa stala obeťou mocných síl, ako to bolo u jeho mamy, princeznej Diany. Tieto veci podnietili rozhodnutie Harryho a Meghan v roku 2020 rezignovať na svoje pozície vysokých členov kráľovskej rodiny a utiecť do USA, kde sa usadili v Montecite v Kalifornii a privítali tam na svete aj svoju dcéru.
Naposledy 43-ročná Meghan vstúpila na britskú pôdu v roku 2022 po smrti Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety. V októbri toho istého roku spolu so 41-ročným Harrym preleteli cez Atlantik, aby boli so zosnulou panovníčkou počas jej posledných hodín. Napriek tomu, že prišli neskoro na rozlúčku, pár neskôr zostal v krajine na pohrebnom obrade kráľovnej vo Westminsterskom opátstve.
Keď však nasledujúci máj prišlo na korunováciu svokra kráľa Karola, bolo to bez účasti bývalej herečky zo seriálu Suits, zostala v Spojených štátoch so svojimi dvoma deťmi, šesťročným princom Archiem a štvorročnou princeznou Lilibet.
Správy z The Sunday Times však tvrdia, že Meghan je ochotná odložiť svoje minulé krivdy voči Spojenému kráľovstvu bokom pre svoju polovičku, ktorá bude v domovskej krajine hostiť podujatie propagujúce ceny Invictus Awards 2027. Podujatia v Birminghame sa uskutočnia rok pred turnajom a pozvaní budú športovci z celého sveta. Zatiaľ nie je známe, či sa Archie a Lilibet taktiež zúčastnia.
