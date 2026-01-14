Minulé krivdy idú bokom. Schyľuje sa k novinke, Meghan zvažuje po štyroch rokoch návrat do Veľkej Británie

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Vojvodkyňa zo Sussexu naposledy navštívila rodnú krajinu svojho manžela v roku 2022 na pohrebe zosnulej kráľovnej Alžbety.

Po rokoch napätia, ticha a kontroverzií sa opäť začína hovoriť o návrate dvojnásobnej mamičky do Spojeného kráľovstva. Vojvodkyňa zo Sussexu by sa podľa zahraničných médií mohla v tomto roku objaviť vo Veľkej Británii po štyroch rokoch. Hoci by si mnohí priali, aby bol jej plánovaný návrat osobnou záležitosťou a prejaveným záujmom o zmierenie sa s rodinou princa Harryho, zrejme budú sklamaní. 

Sussexovci vedú vojnu s kráľovskou rodinou, odkedy sa Harry a Meghan dali dokopy v roku 2016. Princ William nebol z toho príliš nadšený. A aby toho nebolo málo, podľa vlastných slov páru pred aj po svadbe v roku 2018, znášali „šikanovanie“ od Harryho brata a švagrinej Kate Middleton s údajnou rasovou diskrimináciou kvôli farbe pleti ich syna zo strany vysokopostavených členov kráľovskej rodiny, ako píše Tyla.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Vek ho nezastaví: Kráľ Karol má 77 rokov a prísny cvičebný režim, ktorým zaskočí aj o polovicu mladších
2.
Rok 2026 zmení osud monarchie: Veštica predpovedá Kamilin kolaps a prípravu Williama na novú úlohu
3.
Odhalilo sa, aký vysoký bol plat princa Williama v roku 2025. Číslo prezradila výročná správa
Zobraziť všetky články (359)

Dôvod odložiť minulosť

Princ Harry tiež priznal obavy, keďže jeho manželka sa stala obeťou mocných síl, ako to bolo u jeho mamy, princeznej Diany. Tieto veci podnietili rozhodnutie Harryho a Meghan v roku 2020 rezignovať na svoje pozície vysokých členov kráľovskej rodiny a utiecť do USA, kde sa usadili v Montecite v Kalifornii a privítali tam na svete aj svoju dcéru.

Naposledy 43-ročná Meghan vstúpila na britskú pôdu v roku 2022 po smrti Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety. V októbri toho istého roku spolu so 41-ročným Harrym preleteli cez Atlantik, aby boli so zosnulou panovníčkou počas jej posledných hodín. Napriek tomu, že prišli neskoro na rozlúčku, pár neskôr zostal v krajine na pohrebnom obrade kráľovnej vo Westminsterskom opátstve.

Foto: Profimedia

Keď však nasledujúci máj prišlo na korunováciu svokra kráľa Karola, bolo to bez účasti bývalej herečky zo seriálu Suits, zostala v Spojených štátoch so svojimi dvoma deťmi, šesťročným princom Archiem a štvorročnou princeznou Lilibet.

Správy z The Sunday Times však tvrdia, že Meghan je ochotná odložiť svoje minulé krivdy voči Spojenému kráľovstvu bokom pre svoju polovičku, ktorá bude v domovskej krajine hostiť podujatie propagujúce ceny Invictus Awards 2027. Podujatia v Birminghame sa uskutočnia rok pred turnajom a pozvaní budú športovci z celého sveta. Zatiaľ nie je známe, či sa Archie a Lilibet taktiež zúčastnia.

Čo by mohlo byť problémom?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac