Ministerstvo pripravilo bič na slovenských vodičov: Toto doteraz mnohí zanedbávali, no teraz im klepnú po prstoch

Na Slovensku jazdí po cestách množstvo vozidiel bez povinného zmluvného poistenia, a to aj napriek tomu, že ide o zákonnú povinnosť. Podľa odhadov ide približne o 320-tisíc áut, pričom časť z nich môžu byť nepojazdné vraky. Aj tak však čísla považujú odborníci za alarmujúce a upozornil na ne aj Najvyšší kontrolný úrad SR.
V súčasnosti je problémom najmä vymáhanie pokút. Ministerstvo vnútra preto pripravuje legislatívne zmeny, ktoré majú situáciu sprísniť, informujú TVNoviny. Najväčšou novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti. Vďaka nej bude možné pokutovať majiteľa vozidla bez zdĺhavého dokazovania viny, čo má celý proces zrýchliť.
Viacero zmien
Polícia navyše získa právomoc zadržať evidenčné čísla či dokonca vyradiť dlhodobo nepoistené auto z evidencie. Na Slovákov by tento ťah mohol zafungovať, keďže opätovné prihlásenie vyradeného vozidla je finančne náročné.
Do boja proti neplatičom sa zapoja aj stanice technickej a emisnej kontroly. Auto bez platného PZP už kontrolou neprejde a nebude môcť legálne jazdiť. Poisťovne budú zároveň pravidelne informovať vodičov o neuhradených poistkách. Rezort vnútra chce návrh nových opatrení predložiť v krátkom čase a zmeny by mali začať platiť od jari budúceho roka.
