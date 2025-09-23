Diplomová práca riaditeľa SIS Pavla Gašpara je zrejme plagiát. Vybral si zaujímavú tému, korupciu

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar, syn poslanca Tibora Gašpara, má zrejme ďalší problém. Novinári zistili, že jeho diplomová práca s názvom „Trestnoprávne aspekty postihu korupcie“, napísaná v roku 2011, má byť plagiátom.
S obvineniami prišlo SME, ktoré priložilo aj dôkazy. Odpísané sú zrejme až dve tretiny práce. Témou diplomovky je pritom postihovanie korupcie. Gašpar, ktorý študoval na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, tvrdí, že je s prácou všetko v poriadku a obvinenia odmieta.
Neuvádza zdroje
„Moja diplomová aj bakalárska práca sú v poriadku a prešli posúdením a mojou obhajobou pred komisiou,“ povedal v reakcii. Denník pritom našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané až dve tretiny práce. Dva z týchto zdrojov autor vôbec neuvádza.
