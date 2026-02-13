Minister Kennedy vysvetlil, prečo sa nebojí mikróbov: Šnupal kokaín zo záchodovej dosky

Americký minister zdravotníctva a sociálnych služieb Robert F. Kennedy Jr. opäť otvorene prehovoril o svojej drogovej minulosti. V podcaste This Past Weekend sa vrátil k obdobiu závislosti a zdôraznil, že bez každodennej práce na sebe by dnes nebol triezvy.
Sedemdesiatdvaročný politik, ktorý je v procese zotavovania už 43 rokov, spomenul aj obdobie pandémie. Keď boli stretnutia anonymných skupín zrušené, vytvorili si s ďalšími členmi vlastnú „pirátsku“ skupinu a stretávali sa osobne. „Povedal som si, že je mi jedno, čo sa stane, na stretnutie pôjdem každý deň. Nebojím sa mikróbu. Kedysi som šnupal kokaín zo záchodových dosiek,“ uviedol.
🤡 RFK gives hygiene tips: ‚I used to snort cocaine off of toilet seats‘
The nation’s top health official just explained his COVID meeting strategy, and it’s totally bizarre.
„I’m not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats. And I know this disease
+1 pic.twitter.com/Dc5Av4rESL
— Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) February 13, 2026
Závislosť ako smrteľná choroba
Kennedy zdôraznil, že neliečená závislosť je smrteľná. „Viem, že táto choroba ma zabije, ak ju nebudem liečiť. Pre mňa to znamená chodiť každý deň na stretnutia. Pre mňa to bolo otázkou prežitia,“ povedal.
O svojich problémoch s drogami hovoril aj v minulosti. Uviedol, že so závislosťou začal po atentáte na svojho otca Roberta F. Kennedyho staršieho v roku 1968. Postupne experimentoval s LSD, pervitínom aj heroínom, ktorý bral približne 14 rokov.
Zlom nastal v roku 1983, keď ho zatkli za držbu heroínu počas letu do Minnesoty. Tento moment označil za najlepšiu vec, ktorá sa mu mohla stať, pretože ho priviedla k triezvosti. Dnes, ako minister zdravotníctva prezidenta Donalda Trumpa, hovorí o závislosti ako o chorobe, ktorá človeku „vyprázdni celý život“, ak sa nelieči.
Kontroverzná cesta do vlády
Kennedy sa do čela rezortu zdravotníctva dostal po tom, ako ho finančný výbor Senátu odobril napriek výhradám časti politikov. Podporil ho aj republikán Bill Cassidy, ktorý sa s ním v minulosti dostal do konfliktu pre jeho vyjadrenia o vakcínach a autizme. Prezident Donald Trump ho pred hlasovaním verejne podporil na svojej platforme Truth Social.
Kennedy má za sebou sériu kontroverzných vyjadrení. V minulosti hovoril napríklad o tom, že COVID-19 bol podľa neho navrhnutý tak, aby ušetril určitú skupinu obyvateľstva, či spájal streľby na školách s užívaním antidepresív. Demokrati poukazovali aj na obvinenia zo sexuálneho zneužívania, ktorým čelil, časť konzervatívcov zasa kritizovala jeho postoje k interrupciám. Denník The New York Post o ňom napísal, že je u neho „príliš veľa šialenosti“ na to, aby mu bolo zverené zdravie Spojených štátov.
