Mimoriadny výjazd hasičov: Z priemyselného areálu unikla neznáma látka, zasahujú v protichemických oblekoch

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
V Hencovciach unikla neznáma látka, hasiči zasahujú v areáli bývalej Bukózy.

V obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou zasahujú hasiči pri úniku neznámej látky v priemyselnom objekte. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, ide pravdepodobne o únik čierneho luhu z príruby ventilu nefunkčného technologického zariadenia.

„Hasičská jednotka za použitia protichemických oblekov vykonala opatrenia na zriedenie kvapaliny, ktorá je aktuálne potrubím zachytávaná do zberných nádob, ktorých kapacita je postačujúca. Únik kvapaliny je minimalizovaný,“ doplnili. Zasahuje šesť profesionálnych hasičov z Vranova nad Topľou s dvoma kusmi techniky.

Situáciu vyhodnocuje krízové riadenie

Na mieste sa nachádzajú aj zamestnanci odboru krízového riadenia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, ktorí vyhodnocujú situáciu. „Ubezpečujeme verejnosť, že nehrozí ohrozenie života ani zdravia obyvateľov, ani znečistenie životného prostredia. Závod má na podobné prípady vybudovanú špeciálnu infraštruktúru,“ uviedli pre TASR z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra. Prípadné vyhlásenie mimoriadnej situácie bude závisieť od vyhodnotenia orgánov krízového riadenia.

Starostovia zo Združenia miest a obcí vranovského regiónu v piatok (13. 2.) upozornili na zhoršujúcu sa situáciu v areáli bývalého podniku Bukóza, ktorý je podľa nich terčom rozkrádania a predstavuje aj ekologické riziko. Predstavitelia samospráv už vyzvali kompetentné štátne inštitúcie na urgentné riešenie. Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností.

