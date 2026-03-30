Mimoriadna situácia v jadrovej elektrárni Mochovce: Zasahujú všetky zložky, pracovníci našli zvláštny balík

V jadrovej elektrárni v Mochovciach sa dnes odohrala mimoriadna situácia. Okolo 11.00 mal do elektrárne doraziť zvláštny balík. Zamestnanci ho preskenovali a mali v ňom objaviť predmet pripomínajúci ručný granát.
Informáciu priniesli TVNoviny. Na mieste majú zasahovať všetky bezpečnostné zložky, no evakuácia objektu zatiaľ nebola potrebná. Elektráreň ďalej funguje v bežnom režime. Uzavretá však má byť vrátnica.
Správu aktualizujeme.
