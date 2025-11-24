Mierový plán sa bude meniť: Nekompromisné požiadavky Moskvy sú zrejme minulosťou, Zelenský sa chystá k Trumpovi

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom.
Predstavitelia podľa neho taktiež zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier. Informuje o tom TASR.
Podľa vyhlásenia došlo k významnému posunu
„Diskusie ukázali významný pokrok v zosúlaďovaní pozícií a identifikovaní jasných ďalších krokov,“ píše sa v texte vyhlásenia. Americkí a ukrajinskí činitelia sa podľa neho dohodli, že v najbližších dňoch budú intenzívne pracovať na spoločných návrhoch a že v priebehu tohto procesu zostanú v úzkom kontakte s európskymi predstaviteľmi.
Konečné rozhodnutia týkajúce sa upraveného a spresneného mierového rámca podľa Bieleho domu prijmú prezidenti USA a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Agentúra Reuters a stanica CBS News predtým v nedeľu informovali, že Zelenskyj by mohol už tento týždeň navštíviť USA.
Ukrajina poďakovala USA za ich angažovanosť
Zástupcovia Ukrajiny a USA v Ženeve potvrdili, že sú pripravení pokračovať v spolupráci s cieľom zabezpečiť mier, ktorý zaručí bezpečnosť, stabilitu a obnovu Ukrajiny.
Ukrajinská delegácia podľa spoločného vyhlásenia takisto „opätovne vyjadrila vďaku za neochvejnú angažovanosť Spojených štátov a osobne prezidenta Donalda Trumpa za ich neúnavné úsilie zamerané na ukončenie vojny a straty na ľudských životoch“, dodal Biely dom.
Pôvodná verzia plánu obsahovala sporné body
Pôvodná verzia amerického mierového plánu, ktorú médiá zverejnili tento týždeň, okrem iného predpokladala, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Vyhlásenie zverejnené Bielym domom podľa agentúry AFP zrejme naznačuje, že v návrhu došlo k určitým zmenám. Tie požadoval Kyjev, keďže plán obsahoval viaceré nekompromisné požiadavky Moskvy, poznamenala francúzska agentúra.
Zelenskyj rokuje o možnej návšteve Washingtonu
Americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o možnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch, kde by rokoval s prezidentom Donaldom Trumpom o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Uskutočnenie cesty bude závisieť od výsledku rozhovorov v Ženeve, uviedli v nedeľu podľa stanice CBS News a agentúry Reuters nemenovaní predstavitelia. Informuje o tom TASR.
Dvadsaťosembodový plán, ktorého úplné znenie zverejnili médiá tento týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Trump ponechal Zelenskému čas na reakciu
Donald Trump dal Volodymyrovi Zelenskému čas do 27. novembra, kedy Spojené štáty oslavujú Deň vďakyvzdania, aby sa k obsahu plánu vyjadril. Sám však tento termín označil za flexibilný a v sobotu novinárom o pláne povedal, že nejde o jeho poslednú ponuku.
O americkom návrhu v nedeľu v Ženeve rokovali predstavitelia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na rozhovoroch zúčastnil, povedal, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Stále je však podľa neho potrebné urobiť toho veľa a niektoré záležitosti si vyžadujú rozhodnutia na „vyššej úrovni“.
Najcitlivejšie body sa budú riešiť medzi štyrmi očami
Práve o najcitlivejších otázkach mierového plánu by mohol Zelenskyj rokovať priamo s Trumpom vo Washingtone. Dva oboznámené zdroje citované Reuters uviedli, že to je hlavnou myšlienkou prípadnej návštevy ukrajinského prezidenta, ktorá by sa mohla uskutočniť už tento týždeň.
Vzhľadom na aktívnu diplomaciu, zahŕňajúcu rokovania vo Švajčiarsku, však aspoň nateraz neexistujú žiadne konkrétne plány Zelenského cesty, poznamenal pre CBS News vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu. Rovnako sa v tejto chvíli podľa neho neplánujú žiadne rozhovory s ruskými predstaviteľmi alebo v Rusku.
