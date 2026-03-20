Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

Premiér Robert Fico pre spor v súvislosti so zastavením ropy cez ropovod Družba nepodporil závery týkajúce sa Ukrajiny na tohtotýždňovom samite EÚ. Premiér zdôraznil, že Slovensko je pripravené prijať ďalšie opatrenia voči Ukrajine, „ak jej politické vedenie bude naďalej úmyselne ekonomicky poškodzovať Slovensko“.
Naopak, sankcie voči vojnovému agresorovi, Rusku, chce dlhodobo zmierňovať. Okrem iného tento týždeň Fico oznámil, že sa stretne s Vladimírom Putinom už štvrtýkrát za dva roky. Zúčastní sa totiž osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny. A opäť, ako jediný líder EÚ. Michal Havran sa v diskusii vyjadril, že zo strany Roberta Fica ide o zúfalstvo a absolútny cynizmus. Prízvukuje, že devastačné kroky v našej zahraničnej politike pocítia Slováci okrem iného aj na svojich peňaženkách.
Karolína Piliarová sa pýtala svojho hosťa aj na to, ako sa bude vyvíjať domáca či zahraničná politika slovenského premiéra v prípade prehry Viktora Orbána v parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia budúci mesiac v Maďarsku.
Okrem iného diskutovali aj o útokoch na energetickú infraštruktúru, ktoré neprebiehajú len na Ukrajine, ale aj na Blízkom východe. Irán v posledných hodinách zasiahol v Katare najväčšie zariadenia na spracovanie NLG na svete, Izrael zase kľúčovú iránsku oblasť na ťažbu plynu.
