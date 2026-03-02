Michaela Čobejová vyšla von so šokujúcou pravdou: Tanečník dostal za obťažovanie facku priamo na javisku

Herecké prostredie bolo dlhé roky miestom, kde sa o citlivých témach skôr mlčalo, než otvorene hovorilo. Dnes sa však čoraz viac známych osobností vracia k vlastným skúsenostiam a upozorňuje na to, že hranice rešpektu musia byť jasne nastavené.
Jednou z nich je aj herečka, producentka Michaela Čobejová, ktorú diváci aktuálne vídajú v seriáli Sľub ako Evu Gregorovú. Výrazná osobnosť slovenského hereckého sveta sa netají tým, že jej profesionálna cesta nebola bez prekážok.
Pred kamerou sa stretla aj so svojou len 16-ročnou dcérou Táňou, ktorá sa rozhodla kráčať v šľapajach slávnej mamy a vydala sa na hereckú dráhu. Aj preto, že môže svoju dcéru pravidelne sledovať pri práci, sa dnes otvorene vracia k minulosti aj k aktuálnej situácii v umeleckej brandži, uviedla v rozhovore pre denník Plus jeden deň.
Citlivosť sa zvýšila, no spomienky zostávajú
Herečka priznáva, že pohľad spoločnosti na nevhodné správanie sa za posledné roky citeľne posunul, hoci podľa nej ide stále o proces, ktorý ešte nie je ukončený. „To, že sme kedysi zažívali sexuálne obťažovanie, sa dnes pomenúva jasnejšie. To, čo si muži môžu alebo nemôžu dovoliť, má už iné kontúry. A za to som naozaj rada – aj kvôli mladým ženám. Dnes je dokonca možné domôcť sa spravodlivosti aj súdnou cestou. V tomto smere sa veci pohli dopredu,“ vyjadrila sa Čobejová pre denník.
Z vlastnej skúsenosti vie, že mnohé situácie sa v minulosti nedali ani správne pomenovať, nieto ešte riešiť. Otvorene priznáva, že s nevhodným správaním sa stretla aj na vlastnej koži a v časoch jej začiatkov panovala v branži úplne iná atmosféra. „Áno – zažila som nevhodné správanie. V tom čase som to však nevedela presne pomenovať, ani sa voči tomu brániť. Bolo to veľmi rozšírené – najmä v 90. rokoch a ešte dlho potom,“ priznala herečka.
Zlom, ako uviedla, prinieslo až celosvetové hnutie #MeToo, ktoré otvorilo verejnú diskusiu o sexuálnom obťažovaní a povzbudilo ženy hovoriť o vlastných skúsenostiach. „Až hnutie #MeToo (celosvetová iniciatíva, ktorá upozorňuje na sexuálne obťažovanie a zneužívanie a podporuje obete, aby o svojich skúsenostiach verejne prehovorili) pomohlo veci jasnejšie pomenovať a ženy sa začali viac ozývať. No žiaľ, aj dnes je nevhodné správanie často bagatelizované. Ako keby žena mala všetko zniesť. Ako keby mala byť ešte aj rada, že sa o ňu niekto zaujíma,“ upozornila.
Herečka podotkla, že herectvo je výrazne závislé povolanie, čo niektorí ľudia podľa nej vedeli v minulosti zneužívať. „Herectvo je veľmi závislé povolanie a niektorí ľudia to vedeli zneužívať. Myslím si, že na Slovensku sú hranice stále nastavené inde než v krajinách, kde je k takémuto správanie oveľa väčšia miera citlivosti,” vrátila sa k nepríjemným spomienkam.
