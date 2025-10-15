Mejkap a plastických chirurgov nečakajte. Kate Winslet vyšla s pravdou von, čo sa skrýva za jej mladistvým vzhľadom v 50

Mnohí ju obdivujú nielen pre jej herecký talent, ale tiež pre postoj k starnutiu a ku kráse. Už neraz sa vyjadrila, ako výborne sa cíti vo svojej koži a že je zástankyňou prirodzenosti. V salónoch krásy ju ťažko stretnúť a taktiež je nereálne, aby trávila hodiny pred zrkadlom alebo u vizážistky.
Pred pár dňami oslávila filmová ikona Kate Winslet 50 rokov, no pri pohľade na ňu sa zdá, akoby sa zastavil čas. Jej výzor by jej mohla závidieť nejedna tridsiatnička, pričom sa za tým neskrýva nič špeciálne. V kúpeľni trávi minimum času a o svoju pleť sa stará tak ako mnohé iné ženy. V čom teda tkvie tajomstvo jej krásy? Nie je to o zovňajšku, ale o psychike a spomínanom postoji. Jej slová o ženskej kráse sú mimoriadne povzbudzujúce a inšpiratívne pre nežnejšie pohlavie, ako písal v roku 2024 Vogue.
Starnutie berie inak ako ostatní
Ako minulý rok uviedla, herečka vníma fakt, že čo sa týka výzoru, ženy sú často posudzované kritickejšie ako muži. Zatiaľ čo mnohé ženy si v 40 myslia, že ich život sa blíži ku koncu, za čo môže nastupujúca menopauza, ochabnuté prsia a pokožka, Kate Winslet má svoj vlastný názor. „V prvom rade – no a čo? A po druhé, je to len podmienené. Myslím si, že ženy postupne, ako starnú, sa stávajú viac sexi a hlavne sú samy sebou, silnejšie a schopnejšie kráčať svetom a nestarať sa o nič viac. A to je posilňujúca vec,“ uviedla herečka v podcaste How to Fail.
Navyše, mnohé ženy obdivujú hollywoodsky vzhľad, ktorý je len jeden veľký mýtus. Pred každým vstupom na červený koberec absolvujú známe osobnosti hodiny u kaderníka a vizážistu, vďaka čomu vyzerajú dokonale. Potvrdzuje to aj Kate, no berie to inak.
„Viem to, pretože som tiež absolvovala veľa ošetrení tváre… Pre mňa je tajomstvom starnutia v akomkoľvek veku, či už v Hollywoode alebo mimo tohto miesta, prijatie toho, kým ste, a prijatie toho, že nemôžeme bojovať proti zmenám. Iste, môžeme robiť veci pre podporu nášho zdravia a našej pleti, aby sme sa cítili o niečo lepšie. Ale pre mňa ide o to, aby krása vychádzala zvnútra a aby sme neboli takí sebakritickí – to je dôležité,“ priznala hviezda Titanicu.
