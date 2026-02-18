Megaprojekt v slovenskom meste. Vyrastú tu dve obchodné centrá, nová štvrť prinesie až 880 bytov

Projekt obytnej zóny Turčany na juhovýchode Martina vstupuje do ďalšej etapy. Miestne úrady už odsúhlasili jeho najnovšiu podobu, ktorá počíta s výstavbou takmer 880 bytov a rodinných domov. Plány pritom začali už v roku 2008.
Zámer pripravuje developerská spoločnosť Bilbao so sídlom vo Vrútkach, ktorú vlastnia španielski podnikatelia. Takmer 20 rokov sa projekt niekoľkokrát menil, zmenšoval a opätovne rozširoval. Najnovšia verzia prináša novinku v podobe retailových parkov. Informoval o tom Denník E.
Okrem bývania aj pracovné miesta
Súčasťou územia budú teda aj dva retailové parky s celkovou výmerou presahujúcou 10 000 štvorcových metrov, ktoré majú vytvoriť približne 50 pracovných miest. Developer k rozšíreniu funkcií pristúpil po získaní ďalších pozemkov v lokalite. Pôvodne pracoval s rozlohou približne 10,5 hektára, aktuálny návrh už zahŕňa územie väčšie než 12,5 hektára.
Dlhodobý projekt
Developer tentoraz spresnil aj finančný rámec projektu. Realizácia celej zóny by mala stáť približne 50 miliónov eur. Výstavba je rozvrhnutá na viac než desaťročie. Začať by sa mala po roku 2028 a postupne pokračovať až do roku 2039. Začiatky projektu pritom siahajú až do roku 2008.
Zóna Turčany má vyrásť na poľnohospodársky využívanej pôde medzi Národným cintorínom v Martine a mestskou časťou Tomčany. Územie je zo severu a juhu vymedzené cestnými komunikáciami, z východnej strany ho ohraničuje vodný tok Siľava, za ktorým už vzniká ďalšia individuálna bytová výstavba.
Tržby zatiaľ žiadne
Spoločnosť Bilbao s. r. o. so sídlom vo Vrútkach vznikla podľa obchodného registra 7. decembra 2007. Firma sa špecializuje na maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovanie služieb a výrobu, ako aj realitné činnosti.
Podľa informácií z Finstatu spoločnosť zatiaľ aktívna nie je. Jej tržby nikdy nepresiahli hranicu 2 000 eur, paradoxne v roku 2023 bola v zisku takmer 3 milióny eur, čím sa takmer vyrovnala strata vyše troch miliónov eur z roku 2022.
Spoločnosť funguje ako investičný fond, ktorý investuje naprieč Európou. „Obzerali sme sa po príležitostiach v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku,“ povedal vtedajší prezident spoločnosti pre portál Trend ešte v roku 2008. Firma sa vtedy rozhodla len pre Slovensko, zabrzdila ju však finančná kríza v roku 2009.
Po takmer dvadsiatich rokoch sa teda, zdá sa, ich vízia naplní. Za spoločnosťou stojí 16 španielskych spoločníkov, štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Bruno Alvarez Amezaga z Bilbaa, ktorý koná za firmu samostatne.
