Dostať sa vlakom do Prahy bude teraz problematické: Z rýchlika musíte presadnúť na autobus

Cestovanie vlakom medzi Slovenskom a Českom čakajú výrazné obmedzenia. Na trati Vsetín, Horná Lideč, Púchov sa v noci na pondelok 16. februára 2026 začala dlhodobá výluka, ktorá potrvá približne desať mesiacov.
Premávku v dotknutom úseku nahradili autobusy. Ako informuje portál tn.cz, obmedzenie sa netýka len regionálnych spojov, ale aj rýchlikov smerujúcich do Prahy. Dôvodom je modernizácia trate a rozsiahla sanácia zosuvu svahu pri obci Lidečko. Na situáciu upozornil aj Český rozhlas.
Zosuv svahu si vyžiadal rozsiahle riešenie
Problémy v úseku pri Lidečku pretrvávajú už niekoľko rokov. Vlaky tam prechádzali len po jednej koľaji, keďže svah sa postupne zosúval. Geotechnický monitoring podľa Správy železníc ukázal, že pohyb pôdy je rozsiahlejší, než sa pôvodne predpokladalo, čo si vyžiadalo komplexnú sanáciu. Výluka zasiahla aj vedľajšiu trať smerom na Bylnicu. Správa železníc tam realizuje opravy v hodnote viac než dve miliardy českých korún.
Autobusy môžu meškať
Cestujúcich čaká presadanie do náhradnej autobusovej dopravy. Tá bude premávať aj cez obce s intenzívnou kamiónovou dopravou, čo môže predĺžiť čas presunu a spôsobiť meškania. Podľa Českého rozhlasu budú niektoré autobusové spoje posilnené a časť z nich má jazdiť zrýchlene, aby sa zachovali nadväznosti na ďalšie vlaky. Výrazné obmedzenia však budú platiť počas celého obdobia výluky.
