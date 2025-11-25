Megaprojekt je skoro hotový, ide sa do finále: Chýba však kľúčová cesta, v termíne ju dokončiť nestihnú

Kysuce sa pomaly približujú k vytúženému spojeniu s diaľnicou, no dovtedy ich čaká náročné obdobie. V čase, keď sa prípravy na výstavbu diaľnice rozbiehajú naplno, sa v regióne paralelne modernizuje železnica.
Tá by mohla zmierniť tlak na už aj tak preťažené cestné komunikácie. A práve teraz sa chystá dokončenie ďalšieho kľúčového úseku. Informovali TV Noviny.
Úsek k hranici s Českom je takmer hotový
Železničná trať zo Žiliny smerom na Kysuce a ďalej do Česka prechádza rozsiahlou obnovou. Projekt, ktorý patrí medzi najväčšie modernizačné zásahy v regióne za posledné roky, je už v záverečnej fáze. Najnovšie finišujú práce na približne päťkilometrovom úseku medzi Čadcou a štátnou hranicou.
Dokončenie je naplánované do polovice decembra. Modernizácia prinesie rýchlejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu. Trať dostala nové zvršky, pribudol úplne nový most a tam, kde to bolo potrebné, postavili protihlukové steny.
Nečakané problémy
Napriek tomu, že modernizácia prinesie výhody, v Svrčinovci spôsobila vážne komplikácie. V rámci úprav trate železnice zrušili miestne železničné priecestie, ktoré slúžilo ako hlavná a pritom bezpečná prístupová cesta. Obyvatelia ju využívali denne – na cestu do práce, do školy aj na bežné nákupy. Desiatky ľudí sa tak podľa miestnych prakticky ocitli v pasci. Sľubovaná náhradná komunikácia, ktorú ŽSR garantovali ešte pred zimou, stále neexistuje. Termín 12. decembra 2025 pravdepodobne nebude dodržaný.
Obyvatelia priľahlej obce získali aj novú železničnú zastávku. To všetko v čase, keď sa pripravuje masívna výstavba diaľnice na Kysuciach, ktorá môže dopravu ešte na dlhé mesiace skomplikovať.
Kľúčová časť modernizácie stále mešká
Hoci úsek k hranici finišuje, jeden z najdôležitejších úsekov modernizácie ešte stále nie je hotový. Trať medzi Čadcou a Krásnom nad Kysucou je v pláne už viac ako desať rokov a termín dokončenia sa neustále posúva. Primátor Čadce zdôrazňuje, že ide o strategický projekt pre celé stredné Kysuce a mesto sa bude usilovať o čo najskorší začiatok.
Plánovaná modernizácia počíta aj s novým terminálom integrovanej osobnej dopravy. Autobusy by mali privážať cestujúcich priamo k vlakom, čím by sa znížil počet autobusových a automobilových spojov smerujúcich do Žiliny. Obyvatelia by sa tak na krajské mesto dostali rýchlejšie a pohodlnejšie.
