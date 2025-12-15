Úrady budú meškať, dnes sa nedozviete nič: Po informácie o energopomoci si môžete ísť aj osobne

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Dnes sa na úradoch nedozviete nič.

Klientske centrá budú na okresných úradoch naďalej poskytovať všetky informácie o spôsobe, forme a procese poskytovanej energopomoci. Rovnako budú zaznamenávať podnety od ľudí, ktorí majú k energopomoci pripomienky.

V klientskych centrách by mala pribudnúť aj nová funkcionalita, ktorá umožní v rámci všetkých dostupných informácií preveriť konkrétnu situáciu každého klienta a navrhnúť personalizované riešenie či odporučiť ďalší postup. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík. Pôvodne sa táto komunikácie voči občanom mala spustiť už 15. decembra a teda dnes.

Nie je jasné, kedy občania na úradoch dostanú odpovede

Klientske centrá mali podľa nej poskytovať túto pomoc už skôr, avšak nedávny kybernetický útok na servery ministerstva hospodárstva si vyžiadal niekoľko preventívnych bezpečnostných opatrení. Ich cieľom je posilniť kyberbezpečnosť v existujúcej komunikačnej štruktúre rezortu hospodárstva. Pavlusík vysvetlila, že práve implementácia týchto opatrení spôsobila aj časové oneskorenie nasadenia systému energopomoci pre klientske centrá.

Dodala, že o presnom termíne spustenia novej funkcionality klientskych centier bude MH informovať po zapracovaní bezpečnostných riešení do informačného systému energopomoci.

