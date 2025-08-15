Medveď napadol muža len pár metrov od domov: Bol na prechádzke so psom. Šelma mu spôsobila hlbokú ranu na chrbte

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Večerná prechádzka so psom sa zmenila na boj o život.

Len pár desiatok metrov od rodinných domov v obci Hybe na Liptove zaútočil medveď na mladého muža. Bolo krátko po 18:30, keď sa prechádzal so psom neďaleko športového areálu. Šelma ho zrazila k zemi a spôsobila mu škrabance aj hlbokú ranu na chrbte.

Podľa informácií TV JOJ sa mužovi podarilo ujsť k ihrisku, kde práve trénovali futbalisti. Tí mu okamžite privolali pomoc. „Stalo sa to 150 metrov nad športovým areálom, možno 100 metrov od posledného obývaného domu,“ priblížil pre TV JOJ poľovný hospodár Ján Pivko.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Tarabov rezort nakúpil zbrane na medvede za 15-tisíc: Využiť ich chce v lokalite, kde dlhodobo problém so šelmami nemajú
2.
Dva medvede sa pohybovali len kúsok od sídliska, plašili ich krikom: V tejto lokalite zbystrite pozornosť
3.
Žaloby pribúdajú: Taraba urobil z Liptova zónu smrti. My sme les hovorí o absurdných povoleniach na odstrel medveďov
Zobraziť všetky články (78)

Futbalisti privolali záchranárov

Mladý muž utrpel uhryznutie do chrbta a viacero poranení na hrudníku, bedrách a stehne. Medveď po útoku nepokračoval a muž sa dostal k ľuďom, ktorí mu vedeli pomôcť. „Po prvotnom ošetrení sme 28-ročného muža s povrchovými poraneniami transportovali do nemocnice,“ uviedol pre televíziu Richard Bolješik z Operačného strediska ZZS. Po ošetrení ho prepustili domov.

Medvedicu hľadali do noci

Ešte v ten večer starosta cez obecný rozhlas varoval obyvateľov, aby sa tejto lokalite vyhýbali. Do terénu vyrazil Zásahový tím pre medveďa hnedého spolu s vojakmi. „Skúšali sme tú medvedicu aj plašiť, vyhnať, do druhej rána sme sa tu pohybovali aj so zásahovým tímom aj s vojskom,“ povedal Pivko.

Podľa poľovníkov ide zrejme o tú istú medvedicu, ktorá pred dvomi týždňami vyplašila hubárov. V Hybiach majú povolenie na odstrel siedmich problémových medveďov, zatiaľ ho však nevyužili. Po najnovšom útoku a monitorovaní lokality sú však pripravení konať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dôchodky budú nižšie, na obedy a vlaky zadarmo zabudnite: Vláda míňa ako zbesilá, analytici naznačili,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac