Medveď napadol muža len pár metrov od domov: Bol na prechádzke so psom. Šelma mu spôsobila hlbokú ranu na chrbte

Len pár desiatok metrov od rodinných domov v obci Hybe na Liptove zaútočil medveď na mladého muža. Bolo krátko po 18:30, keď sa prechádzal so psom neďaleko športového areálu. Šelma ho zrazila k zemi a spôsobila mu škrabance aj hlbokú ranu na chrbte.
Podľa informácií TV JOJ sa mužovi podarilo ujsť k ihrisku, kde práve trénovali futbalisti. Tí mu okamžite privolali pomoc. „Stalo sa to 150 metrov nad športovým areálom, možno 100 metrov od posledného obývaného domu,“ priblížil pre TV JOJ poľovný hospodár Ján Pivko.
Futbalisti privolali záchranárov
Mladý muž utrpel uhryznutie do chrbta a viacero poranení na hrudníku, bedrách a stehne. Medveď po útoku nepokračoval a muž sa dostal k ľuďom, ktorí mu vedeli pomôcť. „Po prvotnom ošetrení sme 28-ročného muža s povrchovými poraneniami transportovali do nemocnice,“ uviedol pre televíziu Richard Bolješik z Operačného strediska ZZS. Po ošetrení ho prepustili domov.
Medvedicu hľadali do noci
Ešte v ten večer starosta cez obecný rozhlas varoval obyvateľov, aby sa tejto lokalite vyhýbali. Do terénu vyrazil Zásahový tím pre medveďa hnedého spolu s vojakmi. „Skúšali sme tú medvedicu aj plašiť, vyhnať, do druhej rána sme sa tu pohybovali aj so zásahovým tímom aj s vojskom,“ povedal Pivko.
Podľa poľovníkov ide zrejme o tú istú medvedicu, ktorá pred dvomi týždňami vyplašila hubárov. V Hybiach majú povolenie na odstrel siedmich problémových medveďov, zatiaľ ho však nevyužili. Po najnovšom útoku a monitorovaní lokality sú však pripravení konať.
Nahlásiť chybu v článku