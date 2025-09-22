Matovič kritizuje odkazy cez médiá: Opozícia sa má dohodnúť za stolom, inak nemá šancu poraziť Fica

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Spor o protesty opozíciu oslabuje, Hnutie Slovensko žiada rozumný prístup.

Opozičné Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá. Reagovalo tak na pondelkové vyjadrenia opozície na tému organizovania generálneho štrajku 17. novembra. Hnutie však oceňuje každú snahu s cieľom skrátiť „hrôzovládu Roberta Fica“.

TASR o tom v pondelok informoval hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky. „Strany súčasnej opozície, ktoré z tribúny spoločne deklarujú jednotu a spoluprácu, si cez médiá v otázke prípadného generálneho štrajku posielajú odkazy o ‚infantilnom a detinskom‘ návrhu. Preto im odporúčame, aby sa najprv spoločne dohodli za zatvorenými dverami a následne komunikovali svoje stanovisko,“ uviedol Bystriansky.

SaS vyzýva na generálny štrajk

Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989, a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.

Foto: SITA – Milan Illík

Generálny štrajk by podľa predsedu KDH Milana Majerského nemali organizovať politické strany. Upozornil tiež, že takáto akcia by mala ekonomické následky pre verejné financie. Opozičné PS zvolá k téme protestov 17. novembra a generálneho štrajku v piatok (26. 9.) okrúhly stôl. Pozve naň svojich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem i iných organizácií. V pondelok to avizoval predseda hnutia Michal Šimečka.




