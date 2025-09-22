Šéf Piťovcov dostal nový trest: Je nižší ako pôvodný, rozhodnutie je právoplatné

Foto: TASR - Ján Krošlák

Lucia Mužlová
TASR
Špecializovaný trestný súd dnes Jurajovi Ondrejčákovi navýšil trest odňatia slobody zo 14 rokov a šesť mesiacov na 21 rokov a štyri mesiace.

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace. Trest si má odpykať v strednom stupni stráženia.

Súd mu tiež uložil ochranný dohľad na tri roky. Zároveň zrušil výrok o treste a ochrannom dohľade rozsudku ŠTS z mája v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z augusta. Súd tak rozhodol na základe dodatku k dohode o vine a treste uzatvorenej medzi prokurátorom a Ondrejčákom. Rozsudok je právoplatný.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Najvyšší súd (NS) SR koncom januára zrušil Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy na základe dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Piťo s prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Ondrejčák si tento trest odpykával za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy.

Ondrejčák si od mája odpykával úhrnný 14,5-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v prvom obnovenom procese uložil ŠTS v máji a následne ho potvrdil NS koncom augusta.

