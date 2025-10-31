Máte pocit, že čím ste starší, tým rýchlejšie čas plynie? Vedci teraz odhalili, aká je príčina. Takto môžete čas spomaliť

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Nezdá sa vám, že víkend prišiel opäť nejako prirýchlo?

Koľkokrát ste už počuli vetu: „Ten rok ubehol ako voda?“ Alebo ste si sami uvedomili, že Vianoce prichádzajú akosi priskoro, aj keď sa vám zdá, že tie posledné len nedávno skončili? Tento zvláštny pocit zrýchľujúceho sa času s pribúdajúcim vekom však nie je len ilúzia. Podľa novej vedeckej štúdie má totiž svoje korene v samotnom fungovaní nášho mozgu.

Ako informoval Live Science, vedci z Cambridgeského centra pre starnutie a neurovedy sa pokúsili priblížiť odpoveď na túto otázku v novej vedeckej štúdii, ktorá bola uverejnená v Nature. V rámci výskumu 577 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 88 rokov sledovalo osemminútový úryvok z legendárneho seriálu Alfreda Hitchcocka Bang! You’re Dead, pričom im počas sledovania vedci skenovali mozog. Ukázalo sa, že čím bol účastník starší, tým menej často sa jeho mozog prepínal medzi rôznymi stavmi aktivity.

„Na vine“ je náš mozog

Čo v praxi znamená, že mozog mladšieho človeka reaguje na nové podnety dynamickejšie a častejšie si vytvára nové neurálne zábery reality. U starších ľudí sú tieto prechody pomalšie, čo znamená, že počas rovnako dlhého časového úseku spracujú menej odlišných udalostí. A keďže naše vnímanie plynutia času je úzko spojené s množstvom udalostí, ktoré si zapamätáme, menej udalostí môže znamenať, že čas sa nám javí ako kratší – jednoducho beží rýchlejšie.

Tento jav vedci spájajú s tzv. neurálnou dediferenciáciou – javom, pri ktorom sa s vekom znižuje špecifickosť mozgových reakcií. Kým mladý mozog dokáže presne rozlíšiť medzi rôznymi typmi podnetov, starší mozog reaguje na širšie spektrum vnemov rovnakým spôsobom. V dôsledku toho sa hranice medzi jednotlivými zážitkami stierajú a čas sa subjektívne zlieva.

Foto: Freepik

Dá sa to ovplyvniť

Dobrou správou je, že tento proces môžeme do istej miery spomaliť. Podľa vedcov nové zážitky, učenie sa a sociálne interakcie môžu subjektívne predĺžiť naše vnímanie času. Keď sa učíme niečo nové, cestujeme alebo sa venujeme aktivitám, ktoré nás vytrhávajú z rutiny, vytvárame viac udalostí, ktoré si náš mozog zapamätá, a tým čas plynie akoby pomalšie.

Takže nabudúce, keď budete mať pocit, že čas letí, donúťte sa spomaliť a venovať sa nejakej aktivite, ktorá vás vytrhne z vašej každodennej rutiny.

