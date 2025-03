Martina Schindlerová odhalila niečo nečakané: Za jej dokonalou figúrou sa skrýva dobré jedlo, no má to jeden háčik

Známa speváčka vyniká nielen zlatom v hrdle, ale aj niečím, čo jej môžu mnohé ženy závidieť. Nikdy nevyzerala lepšie ako teraz. Dokonalú postavu nedávno predviedla aj na svojej veľkolepej šou, z ktorej si diváci odniesli zážitky na veľmi dlhé obdobie. Obtiahnuté overaly ukázali, že sa bývalá finalistka SuperStar stará o svoj zovňajšok a rozhodne sa nezanedbáva. Dôkazom sú tiež jej fotografie z Dominikánskej republiky, kde ohurovala štíhlou postavou v plavkách.

Pochopiteľne, že nejednej žene vŕtali pri pohľade na Martinu Schindlerovú v hlave otázky, týkajúce sa starostlivosti o telo. Ako cvíčí? Ako sa stravuje? Ak si myslíte, že je za tým prísny tréningový režim pod dohľadom odborníka a litre potu vypotené v posilňovni, ste na omyle. Na začiatku tohto roka speváčka prezradila, že v tom nie je žiadna veda. Venuje sa pilatesu, pričom jej stačí len 15 minút denne. Vytiahne karimatku, pustí si video z Youtube a trochu ponaťahuje svoje telo. Tentokrát však vyšla s pravdou von v rozhovore pre portál Dobré Jedlo, ako sa stravuje.

Jedlo na energiu

Kým zrejme mnohých fanúšikov prekvapila svojou cvičebnou rutinou, na ktorú nič nepotrebuje a môžu ju vykonávať v pohodlí domova, tým zvedavším to nestačilo. Pohyb je jedna vec, ale čo jedálniček? Ani v tomto prípade nemožno čakať niečo špeciálne. Ako odtajnila bývalá superstaristka, podľa jej slov jedlo priam miluje a vie si ho naplno užiť.

„Vychutnávam si jedlo a super pocity pri tom, keď mi niečo chutí a viem sa z toho aj tešiť,“ priznala Martina a zároveň doplnila, že je dokonca aj počuť, ako si na ňom pochutnáva. „A tiež vydávam také zvuky labužnícke, hmmm, že je to výborné, naozaj mne jedlo spôsobuje radosť,“ dodala.

Ako ďalej poznamenala, nie je jej jedno, čo vloží do svojich úst. Vyberá si, čo zje, no nie je to preto, aby schudla či bola štíhla. Primárnym dôvodom je energia, ktorej chce mať dostatok. „Dávam si pozor, čo jem preto, aby som bola výkonná, lebo samozrejme človek dokáže iné veci, keď zje segedínsky guláš s knedľami a iné, keď si dá, povedzme, steak so zeleninou,“ ozrejmila mamička dvoch detí.

Okrem spomínanej energie čerpá zo zdravej stravy aj ďalší benefit. „Samozrejme, že to trávenie je odľahčené od ťažších jedál, máte aj viac energie a potom môžete viac vecí zvládnuť. Takže sa snažím zdravo stravovať a kombinujem tú stravu rozumne,“ uviedla na záver.