Martina Schindlerová zažila niečo, čo by sa nemalo stať žiadnej žene. Znášala nevysloviteľné, až kým neprišiel zlom

Od momentu, keď bola vo finále prvej slovenskej SuperStar, prežila toho dosť. Vydala sa, porodila dve krásne deti, externe vyštudovala právo a stihla sa aj rozviezť. Po dlhých rokoch odmlky sa zrodila nová hviezda, ktorá sa naplno vrhla do kolotoča pracovných povinností. Stala sa moderátorkou Hitparády TopTen, s orchestrom predviedla veľkolepú šou v Bratislave a chystá sa aj do Košíc. Je vo svojom živle nielen po pracovnej stránke, ale i osobnej. Cíti sa výborne, hoci kedysi to tak nebolo.

Zdá sa, že Martina Schindlerová dobieha všetko, čo zameškala v priebehu niekoľkých rokov, keď sa stratila z dohľadu širokej verejnosti. Práve vtedy, keď o nej mnohí nič nevedeli, sa diali veci, ktoré si máloktorá žena vie predstaviť. Žiarlivý a násilnícky muž po jej boku ju obmedzoval v aktivitách a hoci o toxickom vzťahu speváčka už niekoľkokrát prehovorila, bolo to intenzívne obdobie jej života. Obdobie uvedomenia si vlastnej osoby a vzťahu k sebe samej, o čom prehovorila v relácii Adely a Sajfu vo FUN rádiu.

Problém so sebavedomím

Podľa jej slov sa zdá, že si prežila náročné obdobie. Spočiatku nebolo jasné, či má za sebou len psychické násilie alebo dokonca aj to, ktoré už presahuje hranice a možno hovoriť o fyzickom týraní. Keď však skĺzla reč na facky, každému automaticky napadne, že to nebolo „len“ na duševnej úrovni. „Pointa je v tom, že keď sa to stane raz, stane sa to znova. A potom to je väčšinou tak dramaticky stupňované… Keď nejde o život, nejde o nič. No keď ide o ten život, treba takýto vzťah ukončiť. Aj vzhľadom na deti…“ uviedla Martina.

Keď je človek vo vzťahu s takým partnerom, neraz si kladie otázku, ako vlastne toto celé mohol dopustiť. „Nikdy to nie je jedna facka. Aj tá hanba, že sa ti to vôbec stalo, a že si si vôbec takého človeka vybrala k sebe, ale to je všetko aj o tej pýche, lebo všetci máme svoje silné aj slabé strány, všetci narovnako, nech sa tvárime akokoľvek,“ doplnila speváčka, ktorá z toho všetkého očividne neviní len partnera.

Problém je totiž hlboko zakorenený v niečom inom. „Určite v tebe nie je niečo v poriadku, keď si vôbec pritiahneš takéhoto človeka a spôsobuješ to všetko tým, že nemáš dobrý vzťah sama k sebe,“ pokračovala umelkyňa.

Adela sa vzápätí opýtala Martiny, či to bol aj jej prípad. „Určite. Aj ja som mala v rámci svojho sebavedomia nejaké medzery, keď som o sebe pochybovala. A takto mi to ten partner ukazoval, že čo som schopná žiť a akceptovať,“ priznala bývalá finalistka SuperStar. Našťastie je to už za ňou a môže s istotou povedať, že ide o minulosť. „Ale ubezpečujem vás, že je to všetko zahojené a už by som to nedovolila,“ poznamenala s úsmevom.

Ako to vyriešila?