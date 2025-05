Martina Schindlerová priznala, že počas SuperStar všetkých oklamala v jednej veci. Označila to za trápny moment

Aj keď ubehlo neuveriteľných 20 rokov, prvá SuperStar aj po takej dlhej dobe stále rezonuje. V tom čase odštartovala na Slovensku veľký ošiaľ a rozbehla hudobné kariéry mnohým spevákom. Vďaka tomu ich dodnes takmer každý spoznáva, čo možno povedať aj o dvojnásobnej mamičke. Už ako 6-ročná sa postavila za mikrofón a ukázala zlato v hrdle, no úspech prišiel až s talentovou speváckou šou, ktorá dovtedy u nás nemala obdobu. Rada na toto obdobie spomína, hoci sa za jednu vec hanbí.

Bývalá finalistka SuperStar Martina Schindlerová, ktorej víťazstvo uniklo len o vlások, prijala pozvanie do podcastu Yeah, kde ju miestami aj kontroverznými otázkami zasypali komik Jaro Szabo, vystupujúci pod prezývkou Veľmajster Jerry, a obávaný porotca Jaro Slávik. Ten okrem iného predostrel tému o boome s názvom SuperStar.

Väčší boom u nás než u západných susedov

Ako spomenul, v tom momente sa vďaka médiám stali známymi. „Bolo to extrémne. Nikto to nečakal, spustili sme šialenstvo,“ uviedla speváčka, ktorá nevedela do čoho ide a čo ju čaká. Na to jej porotcovský kat oponoval. „Nikto to nečakal? Bavíme sa o najväčšej talentovej speváckej súťaži,“ skočil Martine do reči Jaro Slávik. „Tak bola to prvá reality šou, ešte sme to nezažili v našich končinách a v Čechách prvá SuperStar nemala také ohlasy ako na Slovensku, takže v tomto sme boli iní, hoci sme si blízki,“ zdôraznila speváčka.

Brunetka, ktorá sa oslobodila z toxického vzťahu, poznamenala, že to všetkých šokovalo. Na rozdiel od našich bratov mali naši nádejní speváci jednu výhodu. „Oni tam mali finálové kolá v takej väčšej telocvični a my sme mali obrovský koncert v Národnom tenisovom centre každé finálové kolo,“ porovnala súťaž v Česku a u nás. „Deťom lietali sople, sliny, keď nás videli, odpadávali s rodičmi. Nevedeli sme sa pohnúť bez ochranky,“ doplnila.

Pravda vyšla najavo počas súťaže