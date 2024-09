Martina Schindlerová po rokoch odhalila zákulisie SuperStar, priznala nečakané prekážky. Jej slová vás donútia zamyslieť sa

Ubehlo už 20 rokov a napriek tomu si mnohí mená prvých finalistov pamätajú doteraz. Týka sa to aj Martiny Schindlerovej, ktorá počas súťaže bojovala s viacerými nálepkami. Ako naznačila v najnovšom podcaste Refrén, napriek tomu nestratila svoju tvár a po celý čas bola sama sebou.

Odmalička milovala hudbu. Keď sa Martina mala rozhodnúť, či bude pokračovať štúdiom na divadelnej alebo hudobnej škole, rozhodnutie bolo jasné. Preto jej kroky prirodzene viedli v roku 2004 do speváckej šou SuperStar, vďaka ktorej sa stala známou osobnosťou.

V tom čase mala Martina len 16 rokov. Napriek svojmu mladému veku si vyslúžila titul najkrajšej ženy v súťaži. „Skoro som fyzicky dospela, už v 13 rokoch som mala väčšie prsia. Od 13 mi nikto netipol pod 19 rokov,” priznala sa speváčka v podcaste, pričom dodala, že sa za to nehanbila.

Tipovali ju za víťazku

Keďže nemala skúsenosti s účinkovaním vo veľkej súťaži, akou bola SuperStar, nevedela, ako to bude celé prebiehať. „Išla som do neznáma,” prezradila Martina, ktorá sa dostala až do finále vďaka svojmu obdivuhodnému speváckemu výkonu. Ako spomenul moderátor podcastu, celú súťaž dostávala nálepku favorit, no napokon o víťazstve rozhodli hlasy divákov a skončila na druhom mieste. Aj Paľo Habera neraz spomínal, že je preňho víťazkou. „Nikdy som nerozmýšľala spôsobom, ako moja nálepka pôsobí na druhých,” dodala Martina, ktorá si z toho ťažkú hlavu nerobila.