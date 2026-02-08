Syn Maroša Kramára mal autonehodu: 17-ročný mladík šoféroval opitý a bez vodičského preukazu

Foto: SOSTEAM SLOVAKIA

Roland Brožkovič
TASR
Mladý chlapec si zbytočne skomplikoval život.

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v sobotu ráno na Diaľničnej ceste v Senci. Spôsobil ju 17-ročný vodič, ktorý šoféroval bez vodičského oprávnenia a v dychu mu namerali 1,27 promile. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„K zraneniu osôb nedošlo, škoda na majetku doposiaľ vyčíslená nebola,“ skonštatovala Šimková. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Po jeho vytriezvení majú byť, za účasti zákonného zástupcu, vykonané ďalšie potrebné úkony.

Syn známeho herca

Podľa informácií TV Joj je 17-ročný mladík syn známeho slovenského herca Maroša Kramára. Herec ešte včera televízii povedal, že o nehode svojho syna nič nevie. Na policajnú stanicu v Senci prišla aj chlapcova matka Nataša Kramárová, ktorá však taktiež nedokázala poskytnúť žiadne informácie.

