Markíza v Dunaji nečakane oživuje známu tvár: Postava z minulosti dostala druhú šancu

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Váňa nebol len vianočným bonusom, od dnešného večera zamieša v seriáli karty.

Už od začiatku televízia Markíza každý rok prináša divákom Dunaja, k vašim službám vianočný špeciál. Inak to nebolo ani minulý rok, keď predstavila príbeh ruského vojaka, ktorý sa zranil a keďže potreboval ukryť pred gardou, Kučerovci mu ponúkli miesto pri ich vianočnom stole.

Tento príbeh nepasoval priamo do deja, v ktorom seriál pred Vianocami skončil, keďže napríklad nebola spomenutá smrť malého Otta a nepoznačila nijako sviatky u tejto rodiny. Zdalo sa preto, že aj Váňa bude len postavou, ktorá sa objaví v špeciále a diváci ho znova neuvidia. Nakoniec je to však inak.

Vyslúžil si stále miesto

Už dnes večer diváci uvidia, že Váňa nebol len epizódnou postavou, ale oficiálne sa do seriálu vracia. Adam Madeja, ktorý Váňu stvárnil je študentom herectva, v bakalárskom ročníku. O návrate svojej postavy povedal: „Veľmi som sa potešil, že budem súčasťou seriálu Dunaj, k vašim službám, pretože som si chcel vyskúšať popri škole aj viac televíznej práce a samozrejme aj preto, že je to jeden z najúspešnejších seriálov, ktorý sa u nás natočil. Celá rodina sa z toho teší a podporuje ma.“

Čo sa týka jeho postavy, televízia Markíza prezradila o čosi viac, ako sa diváci dozvedeli na Vianoce. „Mladý ruský partizán, ktorý ako sirota vyrastal v krutých podmienkach v ruskom sirotinci. Neskôr si ho vzal pod patronát ďalší ruský partizán Sergej, ku ktorému Váňa vzhliada ako k staršiemu bratovi. Je to veľmi skromný, jednoduchý chlapec s čistou dušou, túžiaci po láske a priateľstve, ktorý má srdce na pravom mieste a v náročných situáciách preukáže statočnosť a cit pre spravodlivosť,“ znie Váňov popis, ktorý nám televízia poskytla.

