Obrátil jej život naruby. Herečka z Dunaja otvorene priznala, čo čaká jej postavu a ako ju ovplyvnil seriál

Foto: TV Markíza, Instagram.com/kristina.svarinska

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Seriál jej dal veľmi veľa.

Lesana Krausková patrí medzi herečky, ktoré si postupne získali miesto v slovenskom televíznom a divadelnom svete. Jej meno diváci poznajú nielen vďaka výrazným hereckým výkonom, ale aj vďaka schopnosti vytvoriť postavy, ktoré si získajú srdcia publika. Pôsobenie v Dunaji, k vašim službám jej otvorilo nové obzory nielen z hľadiska hereckej náročnosti, ale aj možnosti ukázať, že dokáže zvládnuť komplexné postavy, ktoré si vyžadujú hlboký emocionálny rozsah.

Doteraz si presne pamätá na moment, keď sa dozvedela, že ju vybrali do seriálu. „Keď som videla to číslo, ktoré mi telefonuje, tak som bola taká, že niečo sa deje a možno to bude veľké. Myslím si, že som si úplne nedokázala predstaviť, čo presne to znamená,“ povedala Lesana Krausková v Teleráne.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Nová epizóda Dunaja odhalila masky: Kým jeden hrdina tasí zbraň, druhý nečakaným gestom mení dej
2.
Ráchel Šoltésová o konci v Sľube a návrate do Dunaja: Vyšla s pravdou von, ktorá postava je jej bližšia
3.
Koniec špekulácií v Dunaji: Teórie divákov sa nepotvrdili, no tajomstvo je aj tak odhalené. Kristína to nie je
Zobraziť všetky články (322)

Zmenil jej život

Taktiež má v živej pamäti milú príhodu o tom, ako mame povedala, že bude hrať v novom projekte. „Ale pamätám si, keď som to povedala svojej mame, my sme vtedy umývali okná a hovorím: mami, počuj, dostala som seriál, budem mať prácu, budem aj študovať a mama, že super, že poď mi pomôcť umyť tie okná,“ zasmiala sa mladá herečka, ktorá s odstupom času vyhlásila, že jej Dunaj, k vašim službám veľmi zmenil život.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

Ovplyvnil ju rôznymi spôsobmi. „Priniesol mi strašne veľa krásnych ľudí a taktiež iné pole toho, čo som mohla skúšať. Vlastne na tej vysokej škole sa človek ku kamere nedostane. A toto bola taká dvojitá prax. Prinieslo mi to úplne inú mieru zodpovednosti. Myslím, že to vytrénovalo aj nejakú moju disciplínu. Veľmi mi to zmenilo život. Som za to vďačná,“ potvrdila Lesana Krausková.

Ako sympatická brunetka už naznačila, vďaka Dunaju spoznala ľudí, ktorí jej prirástli k srdcu. Diváci si mohli všimnúť trio v seriáli – Alenku, Kláru (Kristína Svarinská) a Evu (Petra Dubayová), hoci momentálne sú už len dve. Aspoň minimálne v deji. „Trvalo to, ale tá počiatočná chémia tam bola od začiatku podľa mňa. Mám dievčatá strašne rada a veľmi mi chýbajú aj v tom osobnom živote, keďže bývam mimo Slovenska. Nemáme možnosť stretávať sa častejšie,“ priznala Lesana, ktorá žije s priateľom v Česku, kde pracuje tiež na angažmá v jednom divadle.

Alenka to nebude mať jednoduché

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac