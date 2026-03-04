Obrátil jej život naruby. Herečka z Dunaja otvorene priznala, čo čaká jej postavu a ako ju ovplyvnil seriál

Lesana Krausková patrí medzi herečky, ktoré si postupne získali miesto v slovenskom televíznom a divadelnom svete. Jej meno diváci poznajú nielen vďaka výrazným hereckým výkonom, ale aj vďaka schopnosti vytvoriť postavy, ktoré si získajú srdcia publika. Pôsobenie v Dunaji, k vašim službám jej otvorilo nové obzory nielen z hľadiska hereckej náročnosti, ale aj možnosti ukázať, že dokáže zvládnuť komplexné postavy, ktoré si vyžadujú hlboký emocionálny rozsah.
Doteraz si presne pamätá na moment, keď sa dozvedela, že ju vybrali do seriálu. „Keď som videla to číslo, ktoré mi telefonuje, tak som bola taká, že niečo sa deje a možno to bude veľké. Myslím si, že som si úplne nedokázala predstaviť, čo presne to znamená,“ povedala Lesana Krausková v Teleráne.
Zmenil jej život
Taktiež má v živej pamäti milú príhodu o tom, ako mame povedala, že bude hrať v novom projekte. „Ale pamätám si, keď som to povedala svojej mame, my sme vtedy umývali okná a hovorím: mami, počuj, dostala som seriál, budem mať prácu, budem aj študovať a mama, že super, že poď mi pomôcť umyť tie okná,“ zasmiala sa mladá herečka, ktorá s odstupom času vyhlásila, že jej Dunaj, k vašim službám veľmi zmenil život.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ovplyvnil ju rôznymi spôsobmi. „Priniesol mi strašne veľa krásnych ľudí a taktiež iné pole toho, čo som mohla skúšať. Vlastne na tej vysokej škole sa človek ku kamere nedostane. A toto bola taká dvojitá prax. Prinieslo mi to úplne inú mieru zodpovednosti. Myslím, že to vytrénovalo aj nejakú moju disciplínu. Veľmi mi to zmenilo život. Som za to vďačná,“ potvrdila Lesana Krausková.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako sympatická brunetka už naznačila, vďaka Dunaju spoznala ľudí, ktorí jej prirástli k srdcu. Diváci si mohli všimnúť trio v seriáli – Alenku, Kláru (Kristína Svarinská) a Evu (Petra Dubayová), hoci momentálne sú už len dve. Aspoň minimálne v deji. „Trvalo to, ale tá počiatočná chémia tam bola od začiatku podľa mňa. Mám dievčatá strašne rada a veľmi mi chýbajú aj v tom osobnom živote, keďže bývam mimo Slovenska. Nemáme možnosť stretávať sa častejšie,“ priznala Lesana, ktorá žije s priateľom v Česku, kde pracuje tiež na angažmá v jednom divadle.
Nahlásiť chybu v článku