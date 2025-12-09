Tento rok im nevyšiel. Prví diváci ostali z vianočného špeciálu Dunaja, k vašim službám sklamaní

Potom, ako dramaticky skončila 12. séria Dunaja, k vašim službám a zanechala v divákoch množstvo otázok, sa mnohí tešili na vianočný špeciál. Nechceli sa totiž so svojím obľúbeným seriálom tak rýchlo rozlúčiť a zaujímalo ich, čo táto špeciálna epizóda prinesie. Už vopred totiž televízia avizovala, že pôjde o príbeh zraneného vojaka Váňu, ktorého sa rozhodnú Kučerovci zachrániť.
Zatiaľ videli vianočný špeciál len diváci, ktorí majú VOYO. Tí si mohli pozrieť exkluzívny príbeh, v ktorom do bratislavskej nemocnice prichádza Imrich so zraneným ruským vojakom Váňom, ktorého pri speve kolied náhodne objaví Tereza. Zisťuje tak, že ho musí ukryť pred gardou a rozhodne sa mu otvoriť vlastný domov.
Čakali viac
Koho vianočný špeciál poteší, sú ľudia, ktorí sa často pýtali, prečo nie je malého Petríka vidieť na obrazovkách napriek tomu, že si ho rodina Kučerovcov osvojila. Kde inde by totiž strávil Vianoce, než v kruhu svojej rodiny. Dej vianočného špeciálnu zdanlivo nadväzuje na udalosti 12. série. Na začiatku počuť sirénu, ktorá má byť výzvou, aby sa ľudia ukryli do krytu. Potom sa zábery presúvajú do domácnosti Kučerovcov, kde deti zdobia stromček, samozrejme, už bez Ota. Edita smúti, že nemôže prežiť Vianoce aj so svojimi synmi, no prekvapivo, Irena svojho zosnulého syna nespomína a nezdá sa ani, že by smútila. Naopak, úsmevne spomína na sviatky s bratmi v detstve.
Celá vianočná epizóda má dokopy 14 minút a okrem rodiny Kučerovcov (vrátane Terezy a Holubca) diváci videli z hlavných postáv len Vilmu, Zuzku, Šarlotu, Thomasa a Alberta. A zdá sa, že im ostatní obľúbenci chýbali. V komentároch sa pýtali na viacero z nich, ako napríklad „Klausovci, Lena, Mira, Walterovi kolegovia a veľa iných postáv neoslavovali Vianoce?“ alebo „A Alenka, Dávid, Klára? Tí nemali Vianoce?“
Spolu s chýbajúcimi postavami sa tak sťažovali aj na dĺžku epizódy. „No naozaj to teraz bolo rýchle a bolo tam len pár ľudí. Škoda,“ zhodnotila diváčka. Ďalšia šetrila slovami a napísala: „Sklamanie. Krátke.“ Na porovnanie – v roku 2024 mal vianočný špeciál 19 minút a v roku 2023 len 16 minút. Taký veľký rozdiel oproti minulým rokom to teda nie je, no zdá sa, že diváci aj tak čakali viac.
Čo sa týka všeobecných reakcií, tie neboli o nič lepšie. Zneli napríklad: „No tento rok vám vianočný špeciál nevyšiel, škoda,“ alebo „Veľké sklamanie. Škoda,“ alebo „To bolo hrozné,“ alebo „Nič „moc“… Nič, čo by potešilo… Nechutná Tereza… Nič vianočné.. Minulý rok to bolo krásne, všetci spolu… Teraz? Katastrofa.“
V komentároch sa pritom našla aj obava: „Vianočný špeciál ste tentokrát poriadne odflákli. Dúfam, že nepôjde v tomto duchu aj nová séria, na ktorú budem trpezlivo čakať.“
