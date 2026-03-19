Marika Gombitová prehovorila o živote: Hudba jej dáva silu a fanúšikovia ju držia nad vodou

Speváčka, ktorá je symbolom sily, pokory a lásky k hudbe, aj po rokoch robí to, čo ju napĺňa a čo miluje, a svoj príbeh dnes vníma s vďačnosťou.
Veľká spevácka legenda Marika Gombitová, ktorá má za sebou množstvo úspešných skladieb, akou je napríklad Vyznanie, prehovorila pre magazín Eva o svojom živote. Dotkla sa vďačnosti, sily fanúšikov aj toho, čo ju dodnes napĺňa.
Vďačnosť ako životný postoj
S odstupom času dnes vníma svoj príbeh predovšetkým cez prizmu vďačnosti a prijatia. Napriek prekážkam, ktoré jej život priniesol, sa sústreďuje na to, čo jej dáva zmysel a naplnenie. „S odstupom rokov sa na svoj príbeh pozerám najmä s vďačnosťou. Aj keď mi život priniesol viaceré obmedzenia, pre mňa je podstatné, že môžem robiť to, čo milujem – spievať, koncertovať a tvoriť. To je niečo, čo mi dáva zmysel a napĺňa ma,“ povedala.
Tvorba a kontakt s publikom sú pre ňu hnacím motorom, ktorý jej pomáha pozerať sa dopredu a nezostávať uväznená v minulosti. „Minulosť už nezmeníme, ale budúcnosť máme do veľkej miery vo svojich rukách. A ja sa snažím, aby som do svojho príbehu ešte mohla pripísať ďalšie stránky,“ dodala.
