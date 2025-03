Marianne Ďurianovej narušila exotickú dovolenku nečakaná situácia, ktorú si spôsobila sama. Musela vyhľadať pomoc

Markizácka moderátorka sa rozhodla stráviť dni so svojím milovaným synom za hranicami Slovenska. Nečakala však, že bude riešiť jednu vec, ktorá jej trochu skomplikovala chvíle nerušeného oddychu. Exotická dovolenka nabrala spád, ktorý ju zaskočil, aj keď nešlo o nič vážne. Musela si zavolať na pomoc miestnych ľudí, keďže sama by to určite nezvládla. Mrzí ju to o to viac, že išlo o chybu, ktorú si spôsobila sama.

Dlhoročná moderátorka Televíznych novín sa vybrala do ďalekej krajiny, aby si oddýchla a prišla na nové myšlienky. Každému občas padne vhod dovolenka pri mori, ktorá dobije baterky, vďaka čomu je človek plný elánu a pripravený na ďalší kolotoč povinností a práce. Hoci nie je isté, pre akú destináciu sa Marianna Ďurianová rozhodla, podľa posledných videí, zverejných na sociálnej sieti, zachytávajúcich tyrkysové more a biely piesok, to vyzerá na Maledivy alebo inú podobnú krajinu.

Mamička 11-ročného synčeka Romana nenecháva svojich fanúšikov bez informácií, pravidelne ich zásobuje novinkami zo svojho súkromia. Ako bolo spomenuté, najnovšie sa na Instagrame pochválila momentmi, ktoré by chcel zažiť azda každý. Nie div, že zrejme u mnohých vyvolajú závisť, no v dobrom zmysle slova. Jednu vec jej však závidieť nebudú.

Problém s bicyklom

Marianna si užívala atmosféru exotickej destinácie, ktorú spoznávala počas jazdy na bicykli, no len dovtedy, kým neoľutovala, o čo sa sama pričinila. Zvolila si totiž zaujímavý outfit, ktorý tvorili kvetinové šaty dlhé až po členky. Tie však spôsobili, že sa jej zamotali do reťaze počas toho, ako si užívala bicyklovanie. „Tie romantické nápady – ako vlajúce šaty na bicykli, väčšinou skončia nejakým problémom,“ napísala moderátorka k videu.

Záber ukazuje na Mariannu ako sedí na bicykli, no vzápätí ho vystrieda ďalší, kde už pri bicykli len stojí a rieši s dvoma miestnymi mužmi nepríjemný problém. Šaty sa jej totiž dostali do reťaze, vďaka čomu nemohla pokračovať v jazde, keďže by si ich zničila, a taktiež by hrozil nejaký úraz. Je dosť možné, že jej na radosti nepridali ani čierne škvrny na šatách z reťaze. Stáva sa to totiž veľmi často.

Príjemná jazda sa tak v priebehu pár minút zmenila na niečo, čo by nechcel nikto zažiť. A už dvojnásobne nie na dovolenke, kam išiel preto, aby utiekol od problémov a zrelaxoval. Romantické šaty síce vyzerajú pekne, no pri akejkoľvek športovej aktivite, vrátane jazdy na bycikli, nie sú práve najpraktickejšie. Snáď sa z toho moderátorka poučila.