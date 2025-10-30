Mária Kolíková v 1 na 1: Ficova vláda vymenila našu bezpečnosť za ich beztrestnosť

Karolína Piliarová
1 na 1
Hostkou v relácii interezu 1 na 1 bola tentoraz bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná opozičná poslankyňa za SaS Mária Kolíková.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojou hostkou rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

Návšteva Richarda Glucka v Moskve vyvolala v časti spoločnosti a v radoch opozície pobúrenie. Poslanec za Smer-SD vystúpil v ruskej štátnej propagandistickej televízii RT, kde poskytol 9-minútový rozhovor.

Kritizoval v ňom už tradične našich partnerov z EÚ, hovoril o zasahovaní Veľkej Británie do našich parlamentných volieb a kritizoval aj liberálne médiá.

Podľa poslankyne za SaS Márie Kolíkovej predstavuje toto vystúpenie a návšteva Richarda Glucka v Moskve bezpečnostné riziko. Dôvodom je, že nie je známy účel jeho cesty a rozhovorov.

Pripomenula, že poslanec za Smer disponuje citlivými informáciami, nakoľko je predsedom branno-bezpečnostného výboru NR, a členom výborov na kontrolu NBÚ či SIS.

S moderátorkou Karolínou Piliarovou diskutovali aj o trestnom oznámení, ktoré podala SaS na organizáciu Brat za brata. Podľa najnovších informácií majú jej členovia vytvárať paralelnú spravodajskú službu k SIS. Okrem iného sa rozprávali aj o kauzách šéfa SIS Pavla Gašpara o problémoch v justícii či zvyšujúcej sa kriminalite v súvislosti s novelou Trestného zákona.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojou hostkou Máriou Kolíkovou v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

