Mária Kolíková v 1 na 1: Ficova vláda vymenila našu bezpečnosť za ich beztrestnosť

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojou hostkou rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.
Návšteva Richarda Glucka v Moskve vyvolala v časti spoločnosti a v radoch opozície pobúrenie. Poslanec za Smer-SD vystúpil v ruskej štátnej propagandistickej televízii RT, kde poskytol 9-minútový rozhovor.
Kritizoval v ňom už tradične našich partnerov z EÚ, hovoril o zasahovaní Veľkej Británie do našich parlamentných volieb a kritizoval aj liberálne médiá.
Podľa poslankyne za SaS Márie Kolíkovej predstavuje toto vystúpenie a návšteva Richarda Glucka v Moskve bezpečnostné riziko. Dôvodom je, že nie je známy účel jeho cesty a rozhovorov.
Pripomenula, že poslanec za Smer disponuje citlivými informáciami, nakoľko je predsedom branno-bezpečnostného výboru NR, a členom výborov na kontrolu NBÚ či SIS.
S moderátorkou Karolínou Piliarovou diskutovali aj o trestnom oznámení, ktoré podala SaS na organizáciu Brat za brata. Podľa najnovších informácií majú jej členovia vytvárať paralelnú spravodajskú službu k SIS. Okrem iného sa rozprávali aj o kauzách šéfa SIS Pavla Gašpara o problémoch v justícii či zvyšujúcej sa kriminalite v súvislosti s novelou Trestného zákona.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojou hostkou Máriou Kolíkovou v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
Venujeme sa aj dôležitým témam. 💡 Žurnalistika však nie je zadarmo. Ak nás chcete podporiť, pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku