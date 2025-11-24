Slová, ktoré mnohým zmenia život. Mária Čírová má pre ženy dôležitý odkaz, ako si splniť nenaplnené sny

Foto: Instagram.com/mariacirova

Jana Petrejová
Pár viet, no s veľkou myšlienkou. 

Na mnohých pôsobí ako anjel. Slovenská speváčka je stelesnením čistej duše, človeka, ktorý má srdce na pravom mieste a je vďačná za to, čo má. V rebríčku hodnôt jednoznačne kraľuje rodina a jej zdravie a napriek ťažkým chvíľam, ktorými si kedysi prešla, nestráca úsmev na tvári.

Stačí jediný pohľad na Máriu Čírovú a človeka sa okamžite zmocní pokoj a optimizmus. Odrazu zabudne na realitu a každodenné starosti. Speváčka má vzácny dar a ak ukáže zlato v hrdle, mnohým naskakujú zimomriavky. Zrejme aj preto sa už dlhé roky spájajú Vianoce práve s ňou, ako spomenula spisovateľka Jana Mutňanská v rozhovore s Máriou Čírovou pre magazín EMMA.

Čo robiť, aby sme dosiahli, čo chceme?

Nebeský hlas v kombinácii s krásnym vizuálom a vianočnou atmosférou pripomína rozprávku. Preto je už 13 rokov Mária Čírová symbolom najkrajších sviatkov v roku na Slovensku. „Musím povedať, že milujem Vianoce a to, že už 13 rokov koncertujem, tak to považujem za obrovský zázrak,“ priznala speváčka, ktorá chystá historicky najväčšie turné.

Vianoce sa spájajú tiež so splnenými snami. Aj keď mnohí snívajú, boja sa podniknúť kroky, ktoré by ich priblížili k svojmu cieľu. Mária Čírová k tomu zaujala jasný postoj a zároveň venovala ženám slová, ktoré by ich mohli nakopnúť. „No ja by som odkázala ženám asi len toľko, že snívajte a žite s otvorenými očami a vnímajte všetko, čo je okolo vás,“ začala speváčka.

Nechýbala podpora zo strany umelkyne, a taktiež dôležité veci, ktoré by podľa nej mali ženy robiť. „Lebo hoci sa to tak možno povie, že áno, snívajme a proste sny sa splnia, tak ja vám chcem z hĺbky môjho srdca povedať, že naozaj sa tie sny plnia, ale musíme byť odvážne a kráčať za nimi naozaj s otvorenými očami a s otvorenou mysľou, pozerať sa na seba alebo okolo seba, čo je okolo mňa,“ pokračovala.

Podľa Márie Čírovej treba ísť krôčik po krôčiku. „Konzistentne, disciplinovane. A príde všetko, po čom túžime a želáme si. Tak vám držím palce,“ dodala na záver speváčka, podľa ktorej je vianočný čas oázou dobra, pokoja a radosti.

