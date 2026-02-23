Mária Bartalos tesne pred pôrodom: Ukázala bruško v 38. týždni, štvrtý prírastok príde každú chvíľu

Bývalá herečka Mária Bartalos sa opäť pripomenula svojim fanúšikom a odhalila, že už je na konci tehotenstva.
Bývalá herečka Mária Bartalos vo svojom instagramovom príbehu odhalila, že je už vo vysokom štádiu tehotenstva, čo značí, že pôrod je na spadnutie a môže to prísť už čochvíľa a stane sa tak matkou štvrtého dieťaťa. Pritom len nedávno potvrdila domnienky, ktoré internetom kolovali už dlhšie, ako sme vás informovali v článku, že by mala byť opäť tehotná a čakať štvrté dieťa.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Tehotenstvo už neskrýva
Na Instagrame nebola Mária Bartalos dlhší čas príliš aktívna, no v poslednom období sa začína fanúšikom opäť pripomínať a sem-tam pridá niečo zo svojho súkromia. Práve pred pár dňami zverejnila v príbehu záber, v ktorom v popise odhalila, že sa už nachádza na úplnom konci svojej tehotenskej cesty.
Na zverejnenom zábere s úsmevom naznačila pokročilé štádium tehotenstva a pridala aj odľahčený komentár: „Keď sa v 38tt vieš jednou rukou natáčať a druhou jesť a nepotrebuješ už stolík,“ napísala k fotke priamo v príbehu. So svojím manželom Adriánom Bartalosom očakávajú už štvrtého potomka. Či pôjde o dievčatko alebo ďalšieho chlapčeka, si zatiaľ nechávajú pre seba.
Nahlásiť chybu v článku