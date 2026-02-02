Mária Bartalos potvrdila štvrté tehotenstvo: Po mesiacoch špekulácií je to oficiálne

Instagram: (maria.bartalos)

Frederika Lyžičiar
Čoskoro k nim pribudne ďalší prírastok.

Niekedy stačí krátke stretnutie, obyčajný obed a otvorené srdce, aby sa v živote niekoho odohralo niečo zásadné. Práve s takýmto posolstvom sa po dlhšom čase ozvala aj kedysi veľmi obľúbená herečka Mária Bartalos, ktorá zároveň potvrdila radostnú novinu zo svojho súkromia.

Na Instagrame sa po dlhšom čase pripomenula kedysi veľmi známa a obľúbená herečka Mária Bartalos, ktorá konečne ukázala to, o čom sa už nejaký čas špekulovalo. Už na jeseň minulého roka pritom prišiel denník Plus jeden deň s informáciou, že Mária Bartalos by mala byť opäť tehotná a čaká štvrté dieťa.

V tom čase však išlo len o špekulácie, ku ktorým sa herečka verejne nevyjadrovala. Až teraz ich potvrdila sama, keď sa na sociálnej sieti objavila s tehotenským bruškom a osobným odkazom, ktorý mal omnoho hlbší význam než len samotné oznámenie radostnej správy. Na zverejnenej fotografii s tehotenským bruškom potvrdila, že pod srdcom nosí už štvrté dieťa, hoci pohlavie bábätka si zatiaľ necháva pre seba.

Radostnú novinu však neoznámila len ako obyčajné tehotenské priznanie. Snímku doplnila osobným zamyslením nad vierou a životom, v ktorom opísala aj silné stretnutie s neznámym mužom vo foodcourte (pozn.red. verejný stravovací priestor) – moment, ktorý ju podľa vlastných slov opäť utvrdil v tom, aký význam má obyčajná ľudská blízkosť a hovorené slovo.

Neznámy muž jej poprial dobrý pôrod, ale aj materstvo

Mária opísala silnú skúsenosť z obyčajného piatkového obeda, ktorý sa nečakane zmenil na moment hlbokého ľudského dotyku. „V piatok som si pri obede so synom všimla jedného pána, ktorý kontroloval všetky odložené tácky vo foodcourte (verejný stravovací priestor). Išla som za ním a ponúkla mu obed, okrem toho som si ale hneď všimla, že potrebuje viac ako to,“ napísala.

Po krátkom rozhovore sa rozhodla ísť hlbšie než len k základnej pomoci. „Chvíľu sme sa rozprávali a potom som mu povedala evanjelium, aj to, že ho Boh miluje a má lepší plán pre jeho život,“ pokračovala. Spoločná modlitba podľa jej slov úplne zmenila atmosféru stretnutia. „Nakoniec sa so mnou pomodlil a jeho oči sa zrazu úplne zmenili, začali sa lesknúť a to dojatie nevedel zakryť,“ opísala moment, ktorý v nej zanechal silnú stopu.


Reakcia muža bola, ako hovorí Bartalos,  úprimná a veľmi ľudská. „Ten človek to potreboval počuť, dotklo sa to jeho srdca a hneď mi začal priať všetko dobré, aj nech mám dobrý pôrod, pekné materstvo… skrátka bol veľmi milý a vďačný,“ dodala.

Nový smer namiesto reflektorov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac