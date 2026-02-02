Mária Bartalos potvrdila štvrté tehotenstvo: Po mesiacoch špekulácií je to oficiálne

Niekedy stačí krátke stretnutie, obyčajný obed a otvorené srdce, aby sa v živote niekoho odohralo niečo zásadné. Práve s takýmto posolstvom sa po dlhšom čase ozvala aj kedysi veľmi obľúbená herečka Mária Bartalos, ktorá zároveň potvrdila radostnú novinu zo svojho súkromia.
Na Instagrame sa po dlhšom čase pripomenula kedysi veľmi známa a obľúbená herečka Mária Bartalos, ktorá konečne ukázala to, o čom sa už nejaký čas špekulovalo. Už na jeseň minulého roka pritom prišiel denník Plus jeden deň s informáciou, že Mária Bartalos by mala byť opäť tehotná a čaká štvrté dieťa.
V tom čase však išlo len o špekulácie, ku ktorým sa herečka verejne nevyjadrovala. Až teraz ich potvrdila sama, keď sa na sociálnej sieti objavila s tehotenským bruškom a osobným odkazom, ktorý mal omnoho hlbší význam než len samotné oznámenie radostnej správy. Na zverejnenej fotografii s tehotenským bruškom potvrdila, že pod srdcom nosí už štvrté dieťa, hoci pohlavie bábätka si zatiaľ necháva pre seba.
Radostnú novinu však neoznámila len ako obyčajné tehotenské priznanie. Snímku doplnila osobným zamyslením nad vierou a životom, v ktorom opísala aj silné stretnutie s neznámym mužom vo foodcourte (pozn.red. verejný stravovací priestor) – moment, ktorý ju podľa vlastných slov opäť utvrdil v tom, aký význam má obyčajná ľudská blízkosť a hovorené slovo.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Neznámy muž jej poprial dobrý pôrod, ale aj materstvo
Mária opísala silnú skúsenosť z obyčajného piatkového obeda, ktorý sa nečakane zmenil na moment hlbokého ľudského dotyku. „V piatok som si pri obede so synom všimla jedného pána, ktorý kontroloval všetky odložené tácky vo foodcourte (verejný stravovací priestor). Išla som za ním a ponúkla mu obed, okrem toho som si ale hneď všimla, že potrebuje viac ako to,“ napísala.
Po krátkom rozhovore sa rozhodla ísť hlbšie než len k základnej pomoci. „Chvíľu sme sa rozprávali a potom som mu povedala evanjelium, aj to, že ho Boh miluje a má lepší plán pre jeho život,“ pokračovala. Spoločná modlitba podľa jej slov úplne zmenila atmosféru stretnutia. „Nakoniec sa so mnou pomodlil a jeho oči sa zrazu úplne zmenili, začali sa lesknúť a to dojatie nevedel zakryť,“ opísala moment, ktorý v nej zanechal silnú stopu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Reakcia muža bola, ako hovorí Bartalos, úprimná a veľmi ľudská. „Ten človek to potreboval počuť, dotklo sa to jeho srdca a hneď mi začal priať všetko dobré, aj nech mám dobrý pôrod, pekné materstvo… skrátka bol veľmi milý a vďačný,“ dodala.
Nahlásiť chybu v článku