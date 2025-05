Marek Rozkoš má za sebou náročné obdobie. Prezradil, vďaka čomu ho zvládol, a ako sa dokáže zrelaxovať

Najprv ho spoznali v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde sa s ním len ťažko lúčili a potom ho privítali v ďalšom dobovom seriáli. Zo Sľubu si však stihol odbehnúť aj na tanečný parket a mnohí mu vo veľkom fandili v Let’s Dance. Pre herca to však nebola prvá tanečná príležitosť a láska k tancu mu nie je cudzia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nedeľným hosťom Viktórie Lancošovej v rádiu Melody sa stal nedávno obľúbený herec Marek Rozkoš. Toho v súčasnosti diváci vidia na televíznych obrazovkách ako Jozefa po boku Ráchel Šoltésovej a niekoľko týždňov mu posielali hlasy aj v Let’s Dance, kde sa však, bohužiaľ, nedostal ani do semifinále.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Jeho manželka mu bola najväčšou oporou

Marek Rozkoš si v rádiu Melody zaspomínal na účinkovanie v Let’s Dance, porozprával o láske k tancu, no zároveň vysvetlil, že jeho prioritou je stále herectvo, keďže práve to ho napĺňa, či už ide o seriálovú tvorbu alebo divadlo. Navyše má aj deti a malá dcérka už chodí na tanečnú, čiže o tanec skutočne nemá núdzu. Popritom je zároveň pedagógom na vysokej škole, takže má naozaj nabitý rozvrh.

Najmä posledné mesiace mal toho celkom dosť a zvládal to najmä s jednou osobou. „Toto všetko som mohol stíhať vďaka mojej manželke,“ prezradil Rozkoš. Spoločne sa dohodli, že je to len obdobie, ktoré sa výnimočne naskytlo v ich životoch a raz ho dokážu zvládnuť. Povedali si: „Je to raz za život. Toto sa nebude opakovať, tak to nejako vydržíme. Proste sa zaprieme, zatneme zuby a vydržíme.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Marek Rozkoš (@marek_rozkos)

Okrem toho, že mu psychickú pohodu pomáha udržiavať jeho manželka Katka, herec priznal, že má aj nejaké aktivity, pri ktorých si dokáže vyčistiť hlavu. Popri turistike má aj netradičnú rutinu, bez ktorej sa už nezaobíde. „Každý večer zaspávam pri hudbe,“ prezradil Rozkoš. V spálni má reproduktor, z ktorého hrá večer jemná hudba.

Popri tejto rutine má však aj koníček, ktorý praktizuje raz alebo dvakrát do týždňa. „Šport, konkrétne hokej,“ odhalil herec a dodal: „Tam sa doslova vybesním. Otvorím hlavu a hodinu nie som. Jednoducho idem, lietam, bežím, potom žmýkam výstroj.“