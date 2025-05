Diváci Sľubu nechápavo krútia hlavou nad konaním jednej z postáv. Táto scéna pre nich bola poslednou kvapkou

V seriáli Sľub sa diváci stretávajú s rôznymi situáciami z bežného života. Niektoré sú viac dramatické, iné skôr humorné, a preto pri sledovaní zažívajú širokú škálu emócií. Najnovšie však ostali sklamaní a nahnevaní zo správania jednej z hlavných postáv a myslia si, že sa jej vnútorný boj až príliš dlho naťahuje.

Seriál Sľub začal, už ako z názvu vyplýva, sľubom. Už ten poriadne skomplikoval životy hlavným postavám, no veľmi rýchlo sa zo stresu, či zvládnu naplniť sľub, ktorý kedysi dali priateľom, stal stres z milostného trojuholníka. Zatiaľ čo je Zuzana vydatá za Michala, totiž chodí s Igorom. A hoci si konečne priznala, že niečo cíti aj k Michalovi, stále sa snaží udržať si vzťah aj s doktorom.

Má Igor dôvod žiarliť?

Michal a Zuzana sa oficiálne stali rodičmi malého Kubka. Hoci by sa to mohlo zdať ako šťastný koniec, v skutočnosti sa komplikovaná situácia neskončila, práve naopak. Michal sa tešil, že je Kubkov otec, no zdá sa, akoby Zuzana a jej mama mali pocit, že Zuzana má na Kubka oveľa väčší nárok a chudák Michal sa musí prispôsobiť ich rozhodnutiu. Najnovšie Igor ponúkol Michalovi svoj byt, čo by znamenalo, že by už nová rodinka nebývala spolu.

Zuzana požiadala Michala, aby odišiel. Verí totiž, že by to pomohlo jej vzťahu s Igorom a Michalovi na rovinu povedala, že má dôvod žiarliť. Nepriamo tak priznala svoje city, ktoré prechováva k Michalovi, no namiesto toho, aby sa snažila o vzťah s ním a dala Kubkovi úplnú a nekomplikovanú rodinu, za každú cenu ostáva s Igorom.

Diváci v komentároch sú však presvedčení, že jej Michal rýchlo začne chýbať a uvedomí si, že chce jeho a nie doktora. „Tá Zuza nevie, čo chce. Vždy trepe nejaké hlúposti a tvári sa, že je najmúdrejšia,“ nechápavo krútila hlavou diváčka. Ďalší divák si nebral servítku pred ústa a zahlásil: „Vidí sa mi, že je Zuzana vypočítavá. Miluje Michala, ale s doktorom cíti šancu na lepšie zabezpečenie, hoci ho nemiluje. Čiže taká klasická zlatokopka.“

Iná diváčka zas upozornila na dôležitý detail. Napísala: „Veď v tom dome býval on, Zuza sa iba presťahovala, aby bolo všetko v poriadku pre sociálku. Nie je pekné, že ho vyhadzuje.“ Mnohí pritom písali, že je Zuzana ovplyvnená Igorom, rovnako ako jej mamou a nerozhoduje sa sama za seba. Iní zas tvrdili, že je jednoducho nerozhodná.

Našli sa dokonca aj komentáre od ľudí, ktorým už toto neustále zamotávanie sa milostného trojuholníka prekáža natoľko, že televízii odkázali, že po tejto scéne seriál prestávajú sledovať. Napríklad: „Seriál sa začal sľubne, ale už má tendenciu telenovely. Hrdinovia nevedia čo chcú, takže končím s pozeraním.“