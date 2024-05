Manželka milionára z Dubaja zdieľala so svetom zoznam pravidiel, ktoré musí dodržiavať. Z niektorých sa vám zatočí hlava

Pravidlá funkčného vzťahu majú ľudia nastavené podľa individuálnych potrieb svojej polovičky. Kým niektorí nie sú žiarliví vôbec a neprekáža im ani, keď sa ich partner stretáva s inými ľuďmi, spí s nimi v jednej posteli či zdieľa na sociálnych sieťach fotky bez oblečenia, sú aj takí, ktorí neznesú ani pohľad svojho partnera na inú osobu. O tejto téme napísal portál LADBible.

Manželský pár z Dubaja patrí k tým párom, nad ktorých pravidlami mnohí len neveriacky krútia hlavou. Je ale ťažké hodnotiť cudzie životy. Svoje o tom vie Sofia Kralow, ktorá žije v dubajskom blahobyte.

Jej manžel Thomas je dubajský milionár, obchodník a manažér hedžových fondov. Sofia sa na sociálnej sieti TikTok podelila s názorom, že by nedokázala chodiť s chudobným mužom a že ženy by mali „zvýšiť svoje štandardy“. Ako dodáva, vybrala si manžela, vďaka ktorému nemusí ani kráčať, pretože ju jednoducho miesto toho pošle do bodu B súkromným lietadlom.

Sofia nemôže šoférovať, upratovať ani sa sama maľovať

Sofia sa podelila so súborom pravidiel, ktoré v manželstve dodržiava. Podľa vlastných slov nemá povolené šoférovať ani upratovať, pretože sa o to starajú zamestnanci jej manžela. Pri akejkoľvek kúpe tiež „musí platiť jedine jeho kreditnou kartou“.

Ak by sa chcela na výlet do mesta aspoň sama pripraviť, aj tu už dýcha problém za chrbtom. Povolené totiž nemá ani aplikovať si mejkap — musí na to využiť zaplatených zamestnancov, ktorí sa o to postarajú.

Na túto tému sa vyjadril aj samotný manžel, ktorý na sociálnej sieti Instagram následne pridal príspevok, v ktorom dodal, že muži by mali prestať očakávať od svojich polovičiek, aby „varili, upratovali, umývali riady, nakupovali potraviny, starali sa o bielizeň a zbierali po mužoch h*vná“.

Dodal: „Na všetky tieto základné veci potrebuješ slúžku, nie manželku. Tvoja žena musí byť tvojou spriaznenou dušou, tvojou láskou, tvojou podporou, tvoj zdroj energie, tvoja vášeň a najdivokejšia túžba, tvoja lepšia polovica. A tieto veci majú s prvým zoznamom nulu spoločné!“