Mala len 13 rokov: Zverejnili nové záznamy z vyšetrovania Epsteina, žena v nich obviňuje Trumpa z napadnutia

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Jeffrey Epstein
Žena v nich obviňuje Trumpa zo sexuálneho napadnutia v čase, keď bola tínedžerka.

Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo vo štvrtok záznamy Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) s výpoveďami nemenovanej ženy, ktorá v nich obvinila prezidenta USA Donalda Trumpa zo sexuálneho napadnutia. Ženu mal s Trumpom zoznámiť nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Agenti FBI vypočuli ženu štyrikrát v roku 2019 v rámci vyšetrovania týkajúceho sa Epsteina. Ministerstvo spravodlivosti už predtým potvrdilo, že k výsluchom došlo, ale zverejnilo len zhrnutie jedného zo štyroch stretnutí, kedy žena obvinila Epsteina zo sexuálneho obťažovania z čias, keď bola tínedžerka.

Tvrdenia sa týkajú udalostí z 80. rokov

V najnovších spisoch, zverejnených vo štvrtok na webovej stránke ministerstva, žena tvrdí, že Epstein ju predstavil Trumpovi v 80. rokoch minulého storočia, keď mala 13 až 15 rokov. Podľa záznamov sa ju súčasný prezident USA údajne pokúsil prinútiť k orálnemu sexu.

Biely dom sa k tomuto prípadu bezprostredne nevyjadril. Magazín Politico uviedol, že hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová označila tvrdenia tejto ženy za „úplne neopodstatnené obvinenia, ktoré nie sú podložené žiadnymi dôveryhodnými dôkazmi“.

Zákon o odtajnení spisov podpísal Trump

Rezort spravodlivosti varoval, že niektoré zo zverejnených dokumentov obsahujú „nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia proti prezidentovi Trumpovi“. Agentúre Reuters sa nepodarilo nezávisle potvrdiť pravdivosť tvrdení tejto ženy. Záznamy FBI naznačujú, že agenti s ňou prestali komunikovať v roku 2019.

Jeffrey Epstein Foto: TASR/AP

Prezident USA v novembri 2025 podpísal zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania Epsteina. V minulosti zároveň uviedol, že jeho vzťah s týmto nebohým finančníkom skončil na začiatku 21. storočia a že nikdy nevedel o jeho sexuálnom zneužívaní.

Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným a vplyvným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 zomrel vo väzbe v newyorskej väznici. Oficiálne išlo o samovraždu obesením. O tejto verzii však panujú pochybnosti pre jeho väzby na vplyvných ľudí a vážne pochybenia väzenského personálu.

