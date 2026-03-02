Mala byť pýchou Bratislavy, teraz je situácia iná. Namiesto nástupíšť bude na stanici Kaufland či reštaurácia

Bratislava sa v roku 2021 dočkala modernej autobusovej stanice Nivy. Developer stavil na koncept spojenia autobusových terminálov s veľkým nákupným centrom, kanceláriami a verejnými priestormi štvrte Nové Nivy. Postupne sa však vynárajú problémy okolo podstaty samotnej stanice.
Hoci sa nový projekt prezentoval ako moderný dopravný uzol pre hlavné mesto, v posledných rokoch sa čoraz častejšie objavuje kritika, že hlavná funkcia prepravy ustupuje komerčným aktivitám. Počet nástupíšť sa znižuje, niektoré autobusové linky končia mimo stanice a priestory pôvodne určené cestujúcim nahrádzajú obchody a služby.
Bratislavský samosprávny kraj podľa TASR upozorňuje, že dlhodobým problémom je nastavenie prevádzky stanice, ktoré vraj uprednostňuje obchodné záujmy pred potrebami verejnej dopravy.
Obchody rastú, spoje ubúdajú
Nákupné centrum Nivy centrum dosiahlo podľa developera HB Reavis v roku 2024 historicky najlepšie hospodárske výsledky. Maloobchodné tržby presiahli 282 miliónov eur, čo znamená medziročný nárast o viac než 17 percent a výrazne tak prekonali priemer celého slovenského maloobchodu, kde sa rast pohyboval približne na úrovni 4,5 percenta.
Centrum počas roka navštívilo takmer 20 miliónov ľudí, čo predstavuje desaťpercentný nárast oproti roku 2023. Zároveň sa zvýšili aj výdavky návštevníkov. „Bez ohľadu na vysoký počet nákupných centier v Bratislave, Nivy centrum dokázalo opakovane zaujať,“ hovorí Marcel Sedlák, CEO HB Reavis.
Stanica zároveň pripravuje po reťazci Lidl otvorenie aj obľúbeného Kauflandu a nemeckého konceptu Müller. Podľa našich informácií by sa do priestorov stanice mala presťahovať aj reštaurácia Mestečko Pub, ktorá zatvorila prevádzku na poschodí nákupného centra Nivy.
„Mestečko je nový podnik inšpirovaný pivnou históriou Hurbanova, ktorý už čoskoro budete môcť navštíviť v nových krásnych priestoroch autobusovej stanice NIVY,” uvádza sa na webe podniku.
Doprava na druhom mieste
Využívanie dopravy však klesá. Kým v roku 2021 stanicou prešlo viac ako 336 000 prímestských spojov, v roku 2024 ich bolo 224 000, čo predstavuje pokles približne o tretinu. Pôvodná kapacita stanice bola plánovaná na približne 1 800 spojov denne, reálne dnes prichádza približne polovica.
Autobusová stanica začala od 8. septembra 2025 fungovať v novom režime, keď sa časť plôch dovtedy využívaná dopravcami premenila na obchodné priestory. Súčasne sa znížil počet nástupíšť a výstupíšť, skrátil sa čas na obsluhu autobusov a obmedzil sa počet parkovacích miest pre dopravcov.
Niektoré škrty pôsobia dramaticky. Počet nástupíšť sa znížil z 36 na 19, výstupištia by mali zostať iba 4. Parkovanie pre autobusy sa zredukovalo z 92 miest na 29.
Na vine je vraj menej spojov
Tento krok sa podľa kompetentných dá pochopiť ako akási optimalizácia. „Kedysi sme plánovali autobusovú stanicu veľkoryso a s veľkými plánmi pre komfort autobusovej dopravy. Žiaľbohu, realita je iná. Z plánovaných 2 500 autobusov denne nám sem na stanicu nechodí ani 1 500,” uviedol pre Forbes riaditeľ OC Nivy Ján Harom v staršom vyjadrení z roku 2025.
V minulosti totiž Nivy prišli o niektorých dopravcov a ich spojenia, ktoré v rámci svojej trasy túto autobusovú stanicu vylúčili. Spomínala sa vtedy výška poplatkov spojená so vstupom do stanice, tá však podľa Haroma nebola relevantným argumentom.
„V krajských mestách máme autobusové stanice, mnohé z nich vo veľmi zlom stave. Tam sú vstupné poplatky cez šesť eur. Medzi takýmto typom stanice a našou modernou stanicou je naozaj veľký rozdiel,” dodal s tým, že poplatok na Nivách bol deväť eur.
Podľa informácií bratislavského magistrátu má majiteľ autobusovej stanice finančné výpadky z dôvodu zmeny poskytovateľa regionálnej autobusovej dopravy, a to ho viedlo aj k úprave a inému využitiu časti priestorov.
Prichádzajú ďalšie škrty
Od 9. marca dôjde k ďalšiemu zníženiu počtu prímestských liniek smerujúcich na stanicu Nivy o približne 17 percent. Autobusy už nebudú stáť vo vnútri stanice ako doteraz, zastavovať budú na vonkajších zastávkach. Informovala o tom STVR.
Tento krok kritizuje Bratislavský samosprávny kraj, podľa ktorého rekonštrukcia stanice a zmenšenie priestoru pre autobusy zhoršuje pohodlie cestujúcich. Spoločnosť Slovak Lines, prevádzkovateľ stanice, tvrdí, že presun niektorých spojov mimo terminálu môže spôsobiť ešte väčšie problémy pre pasažierov.
„Porovnávať, že zvyšujeme štandard presunom spojov na zastávky na uliciach, je asi neadekvátne,“ uviedol pre STVR generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.
Najviac sa opatrenia dotknú obyvateľov Modry a Pezinka, keďže asi 670 spojov týždenne už nebude končiť priamo na stanici, ale na zastávkach mimo nej.
„Dôvodom úpravy grafikonu je výrazne znížená kapacita a extrémne zhoršené prevádzkové podmienky na stanici AS Nivy,“ uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman podľa televízie TA3.
Zároveň taktiež upozorňuje, že od roku 2019 sa počet liniek využívajúcich stanicu znížil takmer o polovicu a ďalšie obmedzenia by mohli negatívne ovplyvniť jej chod a ekonomickú udržateľnosť.
Bratislave sa tak naskytla jedinečná príležitosť. Ambiciózny projekt Nivy jej mal priniesť autobusovú stanicu, za ktorú sa nemusí hanbiť žiadne európske hlavné mesto. To sa aj podarilo. Doprava a služby občanom sú však, zdá sa, zatienené snahou maximalizovať zisk.
