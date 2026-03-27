Malá Bety z Dunaja skrýva tajomstvo: V skutočnosti má so svojou postavou spoločnú dôležitú vec

Foto: Facebook (Televízia Markíza), TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Čo majú spoločné?

V obľúbenom dobovom seriáli, ktorý vyniká silnými príbehmi aj autentickou atmosférou minulosti, sa čoraz viac dostáva do popredia postava malej Bety. Na prvý pohľad krehké, kučeravé dievčatko však v sebe nesie oveľa viac než len detskú nevinnosť – jej príbeh je tichým, no o to silnejším svedectvom doby plnej strachu, neistoty a nádeje.

Práve vďaka tejto kombinácii si Bety získala pozornosť divákov, ktorí sledujú jej osud so zatajeným dychom. Za touto výnimočnou postavou stojí talentovaná osemročná Sofia Lord, ktorá dokazuje, že skutočný herecký prejav nepotrebuje veľké slová. Dokonca má so seriálovou Bety spoločnú jednu vec, ako priznala jej mama Barbora Lord pre portál Zdravie.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Seriálový hit Dunaj mizne z obrazoviek: Televízia ho stopla pre šport, jeden týždeň nepôjde vôbec
2.
Herečka z Dunaja odhalila zábery zo zákulisia natáčania posledných častí: Pozrite si ich v predstihu
3.
Fanúšikovia Dunaja v slzách: Návrat Elizy dojal divákov aj herečku, realita vo vojne však bola iná
Zobraziť všetky články (341)

Producent si ju hneď všimol

Výkon rozkošného dievčatka pôsobí prirodzene, úprimne a emotívne – akoby každú scénu prežívala naplno spolu so svojou postavou. Aj preto sa Bety stala jednou z najdojímavejších detských postáv seriálu, ktorá dokáže osloviť divákov naprieč generáciami.

“K úlohe Bety sa dostala náhodne, keď pán producent Kelíšek prišiel na Základnú školu s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave robiť kasting na rolu Bety. Podľa jeho slov ho Sofia očarila hneď na prvý pohľad,” ozrejmila mama Sofie, ako sa dostala jej dcéra do megahitu.

Ako bolo naznačené, Sofia je aj v skutočnom živote nepočujúca rovnako ako seriálová Bety. “Narodila sa ako inak zdravé dieťa a poruchu sluchu jej zistili už pri novorodeneckom skríningu sluchu. Odvtedy je náš svet a svet každého, kto ju spozná a trávi s ňou čas, bohatší,” poznamenala Barbora, ktorá dodala, že hoci Sofia nepočuje, je veľmi ukecaná.

Nasleduje svojho brata

Odporúčané články
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou

