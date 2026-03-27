Malá Bety z Dunaja skrýva tajomstvo: V skutočnosti má so svojou postavou spoločnú dôležitú vec

V obľúbenom dobovom seriáli, ktorý vyniká silnými príbehmi aj autentickou atmosférou minulosti, sa čoraz viac dostáva do popredia postava malej Bety. Na prvý pohľad krehké, kučeravé dievčatko však v sebe nesie oveľa viac než len detskú nevinnosť – jej príbeh je tichým, no o to silnejším svedectvom doby plnej strachu, neistoty a nádeje.
Práve vďaka tejto kombinácii si Bety získala pozornosť divákov, ktorí sledujú jej osud so zatajeným dychom. Za touto výnimočnou postavou stojí talentovaná osemročná Sofia Lord, ktorá dokazuje, že skutočný herecký prejav nepotrebuje veľké slová. Dokonca má so seriálovou Bety spoločnú jednu vec, ako priznala jej mama Barbora Lord pre portál Zdravie.
Producent si ju hneď všimol
Výkon rozkošného dievčatka pôsobí prirodzene, úprimne a emotívne – akoby každú scénu prežívala naplno spolu so svojou postavou. Aj preto sa Bety stala jednou z najdojímavejších detských postáv seriálu, ktorá dokáže osloviť divákov naprieč generáciami.
“K úlohe Bety sa dostala náhodne, keď pán producent Kelíšek prišiel na Základnú školu s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave robiť kasting na rolu Bety. Podľa jeho slov ho Sofia očarila hneď na prvý pohľad,” ozrejmila mama Sofie, ako sa dostala jej dcéra do megahitu.
Ako bolo naznačené, Sofia je aj v skutočnom živote nepočujúca rovnako ako seriálová Bety. “Narodila sa ako inak zdravé dieťa a poruchu sluchu jej zistili už pri novorodeneckom skríningu sluchu. Odvtedy je náš svet a svet každého, kto ju spozná a trávi s ňou čas, bohatší,” poznamenala Barbora, ktorá dodala, že hoci Sofia nepočuje, je veľmi ukecaná.
Nahlásiť chybu v článku