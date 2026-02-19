Mal merať 19 centimetrov: Muž s najdlhším nosom v dejinách možno klamal

Foto: Stackpool E. O'Dell, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Bol muž s 19 centimetrov dlhým nosom skutočne rekordérom, alebo to bola len vymyslená legenda?

Ak ste niekedy mali pocit, že váš nos je priveľký alebo možno nemá správny tvar, vedzte, že muž menom Thomas Wadders to mal možno horšie. Jeho nos mu dokonca zabezpečil miesto v cirkuse.

Bola to len legenda?

Ako informuje IFL Science, Thomas Wadders sa do dejín neoficiálne zapísal ako muž s najdlhším nosom. Meral totiž údajne neuveriteľných 19 centimetrov. V porovnaní s priemerným ľudským nosom ho mal viac ako trikrát dlhší.

Je náročné vyhľadať o Thomasovi presné informácie a väčšina z nich sú len teórie a odhady. Podľa niektorých zdrojov sa narodil v roku 1730, najskoršie zmienky o ňom však pochádzajú z konca 19. storočia. Vzhľadom na to, že sa nedá oficiálne overiť ani len to, kedy sa narodil, nie je možné s istotou tvrdiť, že aj dĺžka jeho nosa nie je výmysel.

V dávnej minulosti platilo, že ak mal človek nejakú telesnú anomáliu, bol nezvyčajne nízky, vysoký, chudý či obézny, bol to dobrý dôvod na to, aby sa pridal k cirkusu. Wadders so svojím dlhým nosom podnikol presne tento krok. A čím dlhší nos, tým lepšie pre jeho kariéru. Tak prečo ho rovno neprehlásiť za ten najdlhší na svete?

Nos oficiálneho rekordéra mal menej ako 9 centimetrov

Nebol by zďaleka prvým človekom, ktorý tak trochu preháňal, aby prilákal do cirkusu viac divákov. Napríklad, umelkyňa Lucía Zárate (1863 – 1890), ktorá bola kedysi najmenšou ženou na svete, merala 67 centimetrov. V cirkuse ju ale uvádzali s ešte menšou výškou, a to približne 51 centimetrov, píše web Guinness World Records.

Franz Winkelmeier (1860 – 1887), nemecký „obor z Friedburgu-Lengau“, zas bol v cirkuse známy výškou 259 centimetrov, neskôr, keď ho merali, jeho výška bola „len“ 228 centimetrov. Čo sa Waddersa týka, niektoré zdroje uvádzajú, že bol mentálne znevýhodnený a zrejme trpel nejakou poruchou. V dnešnej dobe by možno genetické testy odhalili vrodené ochorenie, v tom čase sa však z Thomasa stalo niečo, na čo sa ľudia chodili dívať s vypleštenými očami.

Mehmet Özyürek, foto: Profimedia

Weddersovi oficiálny rekord za najdlhší nos na svete úrady nikdy neuznali. Ten získal muž menom Mehmet Özyürek. Jeho 8,8 centimetra dlhý nos bol najdlhším overeným nosom na svete až do jeho smrti v roku 2023.

