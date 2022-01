Živá bábika Lucía: Ako dospelá vážila 2,1 kg, ľudia platili, aby sa na nej bavili. Jej život skončil tragicky

V dnešnej dobe už vieme, že otázky či narážky, ktoré sa týkajú niekoho váhy alebo výšky nie sú vhodné a mali by sme ich ihneď odstrániť z nášho slovníka. Dnes sa však pozrieme bližšie na príbeh, v ktorom tieto dva faktory zohrali dôležitú úlohu. Lucía Zárate sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov, na druhej strane sa jej život s pohľadu dnešnej optiky dá vnímať mimoriadne smutne a tragicky. Kvôli svojej chorobe sa stala terčom posmechu.

Lucía Zárate sa narodila 2. januára, presný rok však nie je známy. Niektoré zdroje uvádzajú, že išlo o roky 1863 alebo 1864, je to však nesprávne. Dôvod je veľmi jednoduchý – na výstavách bola propagovaná ako staršia, než v skutočnosti bola. Tým mala k sebe pritiahnuť ešte väčšiu pozornosť a stať sa ešte väčšou atrakciou. Reálne sa narodila okolo roku 1870. Do dnešného dňa od jej narodenia teda ubehlo približne 150 rokov.

Podľa niektorých informácií pochádzala z mesta San Carlos v Mexiku, ďalší tvrdia, že jej rodiskom bolo mexické Vera Cruz.

Ľudia platili za to, aby ju mohli vidieť alebo počuť rozprávať

Lucía sa hneď v detstve stala výstavným kusom a ľudia neváhali platiť za to, aby ju mohli vidieť a zabaviť sa na jej vzhľade, ktorý sa vymykal normám. Keď prvýkrát vystúpila takto na verejnosť, mala iba šesť rokov. Ľudské zoo a vystavovanie ľudí kvôli ich zvláštnostiam boli v tomto období smutnou samozrejmosťou a stali aj Lucíiným osudom.

Napriek niekoľkým neistým informáciám ohľadom jej narodenia, môžeme dnes s istotou povedať, že sa Lucía stala najznámejšou liliputánkou našej histórie. Napriek svojej výške bola mimoriadne proporčne vypracovaná a práve to prišlo mnohým natoľko zaujímavé, že sa rozhodli “baviť” na jej účet. Nech nám to znie akokoľvek bizarne či smutne, ona si túto pozornosť užívala.

Ako prvá sa stala nositeľkou novej diagnózy

Príčinou jej malého vzrastu bol Majewského osteodysplastický primordiálny nanizmus II. typu, ktorý vzniká v dôsledku nedostatku rastového hormónu. Lucía sa stala vôbec prvou osobou, ktorej bol diagnostikovaný. Jej rodičia a ľudia, ktorí sa dostali do jej blízkosti, sa však túto chorobu snažili brať ako výhru a vyťažiť z nej čo najviac. Hovorí sa, že prestala rásť už vo svojom jednom roku, ďalšie zdroje uvádzajú, že v priebehu ďalších rokov svojho života ešte narástla o 15 centimetrov.

Už v roku 1876 bola prevezená z Mexika do Spojených štátov, kde sa stala doslova atrakciou. V tom čase merala 51 centimetrov, do svojej dospelosti narástla do výšky 66 centimetrov. Pre porovnanie, zachovala sa fotografia, na ktorej stojí spoločne s trpaslíkom známym pod prezývkou Generál Mite v sprievode muža priemerného vzrastu. Siahajú mu iba o kolená. Generál Mite svojho času vystupoval na rôznych súťažiach a svojou výškou bol podobného vzrastu ako Lucía.

“Dokonalá žena v miniatúrnej podobe”

Zachovalo sa niekoľko plagátov, ktoré lákali ľudí na “predstavenie”, ktorého hlavnou úlohou bolo pozerať sa na Lucíu, ako na niečo zvláštne, až neľudské. “Musíte ju vidieť, počuť a cítiť, avšak aj potom zostanete prekvapení,” znel tagline na jednom z nich.

Netrvalo dlho, kým sa chýry o najmenšom dievčatku na svete rozšírili aj do Európy, kam Lucía pricestovala so svojimi rodičmi – mamou Tamarou, otcom Feanuiom a iba 2-ročnou sestrou, ktorú tiež rodičia dávali ľuďom na obdiv za peniaze.

V tomto období sa Lucía stretla dokonca s kráľovnou Viktóriou. Zachovala sa pozvánka, ktorá informuje o stretnutí v Buckinghamskon paláci 26. februára 1881. Okrem toho sa na nej píše, že Lucía mala 21 rokov a nazýva ju dokonalou ženou v miniatúrnej podobe.

Ľudia sa jej smiali, že je hlúpa, mali zábavu z jej tenkého hlásku

Informácia o jej veku však bola klamstvom. Ako sme spomínali vyššie, častokrát sa jej vek upravoval podľa toho, ako sa to vystavovateľom hodilo. Kvôli tomu vzniklo aj mylné presvedčenie o tom, že Lucía bola hlúpa alebo jednoducho málo inteligentná. Pravda však bola, že dievčatko malo iba 6 rokov, keď bola vystavovaná ako 12-ročná. Nebola teda hlúpa, bola iba jednoduchým dievčatkom.

Pre lepšie pochopenie, v tomto období boli vystúpenia trpaslíkov považované za populárnu zábavu. Z dnešného pohľadu však išlo iba o vykorisťovanie zraniteľnejších s cieľom finančného zárobku. Predávanie za peniaze.

Milovala šperky, mala aj vlastnú slúžku

Odmalička bola Lucía vychovávaná ako niečo výnimočné. Šaty mala šité na mieru a obľúbila si šperky. Rovnako mala rada pozornosť. Niet sa čomu čudovať, nič iné nepoznala. Na cestách jej robili spoločnosť rodičia, ktorým zjavne prišlo úplne v poriadku zarábať na svojej dcére takýmto spôsobom.

Lucía mala vlastného tlmočníka, ktorý jej pomáhal prekladať alebo komunikoval za ňu, či slúžku, ktorej úlohou bolo plniť jej želania. Prezentovala sa ako trpasličia zabávačka, zúčastňovala sa na výstavách alebo vlastných predstaveniach. Na niektorých jej robil spoločnosť aj spomínaný Generál Mite.

Dokázala zarobiť množstvo peňazí

Uvádza sa, že mala zarábať aj 700 dolárov týždenne. Povedzme si úprimne, takýto zárobok je aj na dnešnú dobu nadpriemerný a teraz si ho porovnajte s tým, čo bežne ľudia zarábali v 19. storočí. The Washington Post ju označil za malý, no mimoriadne príťažlivý magnet pre verejnosť.

Jej život ukončila tragédia

Lucíin život predčasne ukončila tragédia, ktorá prekazila jej plánovanú cestu do San Francisca. Vydala sa tam transkontinentálnou železnicou, ktorej plynulý chod prekazila najväčšia snehová búrka v histórii tohto miesta. Vlak, v ktorom sa Lucía nachádzala, už kvôli obrovskému množstvu snehu nedorazil do svojho cieľa a zostal zavalený v snehu.

Pre lepšiu predstavu si skúste predstaviť snehovú prikrývku vo výške niekoľkých metrov. Záchrana ľudí z uviaznutého vlaku nešla tak jednoducho, ako si mnohí predstavovali. O Lucíu sa vo vlaku starali rodičia a snažili sa urobiť všetko pre to, aby neochorela. Neúspešne, pred obrovským chladom sa ju nepodarilo ochrániť. Lucía umrela vo vlaku dva dni predtým, ako sa ostatných pasažierov podarilo vyslobodiť. V kalendároch sa písal 28. január 1890.

Dodnes je držiteľkou svetového rekordu

Lucía sa zapísala sa do Guinnessovej knihy rekordov ako najľahšia osoba, aká kedy žila. Stalo sa tak v jej sedemnástich rokoch, kedy vážila iba 2,13 kilogramu. Tento rekord sa do dnešného dňa nikomu nepodarilo prekonať a aj po uplynutí celých dlhých desaťročí si drží toto prvenstvo.

V tom istom období žila aj žena menom Pauline Musters, ktorá sa do Guinnessovej knihy rekordov zapísala ako najnižšia žena. Jej výška bola 61 centimetrov, čo je iba o zlomok menej, než výška Lucíe. Tak toto prvenstvo získala iba o chlp.