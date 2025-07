Lýdia ovláda 9 jazykov a toto je jej trik. Navštívili sme novú slovenskú pláž, do vody sme však ani nevkročili

Aj tento týždeň bol na našom webe plný zaujímavých článkov, rozhovorov či príbehov. Pripomenuli sme si niektoré historické udalosti, o ktorých ste možno nevedeli, no naši redaktori reagovali aj na aktuálne veci, ktoré momentálne v spoločnosti rezonujú. Naša redaktorka kúpila v súčasnosti populárnu figúrku Labubu, s politológom sme sa rozprávali o úpadku strany Smer-SD a s klimatológom o tom, ako môžu horúčavy spôsobovať depresie. To všetko a ešte viac nájdete v našej PREMIUM sekcii.

Trump deportuje migrantov do Alligator Alcatrazu

Obklopené aligátormi a pytónmi. Také je detenčné zariadenie v odľahlých močiaroch Floridy Alligator Alcatraz, kam pod taktovkou amerického prezidenta Donalda Trumpa budú úrady umiestňovať tisíce migrantov. Trump ho navštívil v utorok a s nadšením opísal drsné podmienky, ktoré tu na ľudí čakajú. „Je to trochu kontroverzné, ale je mi to úplne jedno,“ odkázal novinárom a kritikom tohto kroku.

Politológ Erik Láštic z Univerzity Komenského v Bratislave pripomína, že v prvých mesiacoch prezidentského pôsobenia Trumpova administratíva deportovala ľudí podobným tempom, ako to robil prezident Barack Obama. Rozdiel však vidí predovšetkým v spôsobe, akým o tom hlavy Spojených štátov hovoria.

„Z ľudsko-právneho hľadiska je táto väznica úplne neakceptovateľná, podmienky sú nevhodné pre ľudí. Žiaľ je to v súlade s ostatnými krokmi Trumpovej administratívy voči prisťahovalcom a cudzincom, ale aj celkovo vo vzťahu k vláde zákona, rovnosti a dodržiavaniu pravidiel,“ uviedol pre interez riaditeľ Inšitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Viac o zariadení sa dočítate na tomto linku: Trump deportuje migrantov: Zatvorí ich do klietok obklopených aligátormi, Weisenbacher varuje pred rozpadom USA

Príbeh jediných ľudí, ktorí sa udusili vo vesmíre

Cestovanie do vesmíru ľudí roky fascinuje tak, že si mnohí dávajú za cieľ ho navštíviť. Stále je to jedna veľká neznáma, plná vedeckých objavov a inžinierskych triumfov. Nesie však so sebou aj nemalé riziká. História dobývania vesmíru je plná úspechov, ale aj hrozných tragédií, ktoré slúžili ako kruté, no nevyhnutné lekcie.

Jednou z najtemnejších kapitol, ktorá navždy zmenila bezpečnostné protokoly, je osud misie Sojuz 11. Pred 54 rokmi, 29. júna 1971, traja sovietski kozmonauti – Georgij Dobrovolskij, Vladislav Volkov a Viktor Pacajev – prišli o život v extrémnych podmienkach vesmíru. Ich mená možno nie sú tak notoricky známe ako Gagarin či Armstrong, no ich obeta je kľúčovou súčasťou príbehu vesmírneho prieskumu. Boli to totiž jediní ľudia v histórii, ktorí zomreli priamo vo vesmírnom priestore, mimo zemskej atmosféry.

Ako sa tragédia stala a prečo navždy zmenila spôsob cestovania do vesmíru sa dočítate v našom článku: Toto je príbeh jediných ľudí, ktorí sa udusili vo vesmíre. Pravdepodobne ste o nich nikdy nepočuli

Kúpili sme Labubu v lacnom ázijskom obchode za 13 eur

Snáď už dávno nič nerozdelilo ľudí tak, ako trend Labubu. Kým niektorých tieto figúrky priam opantali a s hrdosťou ich nosia ako módny doplnok, ďalší im nemôžu prísť na chuť a dávajú im prívlastok strašidelné. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, kto za nimi stojí? Či ste trendu Labubu podľahli, alebo nie, pravda je taká, že zo zakladateľa ich materskej spoločnosti spravili 10. najbohatšiu osobu v Číne.

Keďže nie každý môže vlastniť originál Labubu, objavili sa takzvané Lafufu – falošné Labubu. Nie je problém ich zohnať ani na Slovensku, stačí zájsť do ázijského obchodu, ktorý máte v okolí a je možné, že ich tam nájdete. Nás do jedného pritiahla reklama na veľkej plazmovej televízii, na ktorej svietili populárne Labubu. Najprv sme sa rozhliadali po predajni a nevedeli ich nájsť, potom sme si všimli, že sú umiestnené vo vitríne pri pokladni a „blind boxy“ skryté za predavačkou.

Rozhodli sme sa kúpiť „blind box“ so stojacou Labubu a čo sme v ňom našli, sa dozviete v článku: Kúpila som Labubu v lacnom ázijskom obchode za 13 eur: Z Číňana spravila miliardára, majetok mu za chvíľu vzrástol o 1 111 %

Politológ Štefančík o úpadku Smeru

Strana Roberta Fica v prieskumoch naďalej klesá. Smer-SD v priebehu troch mesiacov stratil asi dva percentuálne body. Kým v marci sa v prieskumoch pohyboval na úrovni asi 21,6 %, dnes má podľa prieskumnej agentúry AKO 19,3 %. Vo voľbách v roku 2023 sa Smer dostal do parlamentu z prvého miesta s 22,95 % hlasov. Dnes takúto podporu ukazujú prieskumy pre Progresívne Slovensko (PS).

Podľa politológa Radoslava Štefančíka má pokles preferencií Smeru-SD jednoduché vysvetlenie. „Smer spravidla končí oslabený po období vo vláde a je to tak aj teraz. A je to jednoduché. Voliči pripisujú dôvody za mnohé problémy vládnucim stranám, hoci tie sa všemožne snažia hľadať vinníkov niekde inde,“ vysvetlil v rozhovore pre interez.

Viac o tom, čo sa deje so Smerom, prečo mu klesajú preferencie a či má Fico nástupcu, si prečítajte na tomto odkaze: Politológ Štefančík o úpadku Smeru: Fico má doteraz najhoršiu vládu plnú babrákov a šarlatánov. Najbližšie má k Republike

Dodnes sa nevie, čo spôsobilo najväčšiu explóziu v dejinách ľudstva

Pred 117 rokmi, 30. júna 1908, Zem zažila mimoriadne silný výbuch, ktorý sa dá prirovnať iba k testu najsilnejšej bomby, aká bola kedy otestovaná – sovietskej Cár bomby. Zemou vo východnej časti Sibíri otriasla dovtedy nepredstaviteľne silná explózia. Tunguská udalosť sa označuje aj ako Tunguská záhada z toho dôvodu, že dodnes sa vlastne nevie, čo masívny výbuch spôsobilo.

Obrovský výbuch mal silu asi ako 2 000 hirošimských bômb. Zvalených a vyvrátených bolo 60 miliónov stromov na rozlohe väčšej ako 2 000 kilometrov štvorcových a výbuch bolo počuť aj 1 000 kilometrov od miesta. Seizmografy prakticky po celej Zemi zachytili aktivitu a to dokonca aj dvakrát, keď tlaková vlna obletela Zem opätovne. Čo tento obrovský výbuch spôsobilo a prečo je ešte aj dnes záhadou?

Dočítate sa tu: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva: Dodnes sa nevie, čo Tunguský výbuch o sile 2 000 atómových bômb spôsobilo

Našli sme 7 najkrajších pláží na Slovensku

Letná sezóna je v plnom prúde a k tomuto obdobiu kúpanie jednoducho patrí. Ak vás omrzeli kúpaliská a radšej preferujete prírodné prostredie, máme pre vás niekoľko tipov na zaujímavé miesta naprieč celým Slovenskom. Kým niektoré patria medzi dobre známe, o iných ste možno ani len nepočuli.

Hľadali sme najkrajšie pláže na brehoch jazier či vodných nádrží a vybrali 7, ktoré nás očarili najviac. Mnohé z nich sme aj navštívili a otestovali, či stoja skutočne za to. Ak premýšľate, kam „vypadnúť“ a chcete spoznávať nové miesta, tu je niekoľko nápadov, ktorými sa môžete inšpirovať.

Navyše, sú lacné, za vstup zaplatíte aj 0 €. Naše tipy na miesta, kde si užijete letné radovánky, nájdete tu: Sú lacné, za vstup zaplatíte aj 0 €: Našli sme 7 najkrajších pláží u nás, hovorí sa im „slovenské more“, zabudnete na Jadran

Najmladší popravený človek v histórii bol zrejme nevinný

George Junius Stinney Junior sa narodil 21. októbra 1929 v mestečku Pinewood v Južnej Karolíne. Koncom marca 1944, keď mal George ešte len 14 rokov, ho aj s jeho starším bratom zadržala polícia. 17-ročného Johna nakoniec pustili, pretože George sa polícii priznal. 7- a 11-ročné dievčatá, ktoré polícia objavila predošlý deň, totiž brutálne zavraždil práve George.

O niekoľko mesiacov preto skončil na elektrickom kresle a stal sa najmladším odsúdeným a popraveným človekom v histórii USA. O jeho vine sa nevedú žiadne spory. Problémom je však samotný súdny proces. Celý prípad vyvoláva otázky do dnešného dňa a súdny proces by mnohí ľudia označili za rasistický.

Keď sa chcete o prípade dozvedieť viac, určite si prečítajte náš článok: Mal len 14 rokov a je najmladším popraveným v histórii. O jeho vine rozhodli za 10 minút, no možno bol nevinný

Na Slovensku je stomatológia stále tak trochu divoký západ

V Holandsku „je úplne bežné, že 40-ročný pacient nemá ani jednu plombu – alebo jednu, maximálne dve“.

Natália Sládečková pochádza z Banskej Bystrice. Odtiaľ viedla jej cesta do Česka a neskôr šla študovať do Amsterdamu. Program ukončila v roku 2023 a dnes tam pôsobí ako špecialistka na orofaciálnu bolesť a dysfunkcie – odbor, ktorý na Slovensku zatiaľ neexistuje.

Holandsko si nevybrala náhodou – v zubnom lekárstve patrí táto krajina medzi svetovú špičku. Dnes čitateľom na Slovensku vysvetľuje, čo presne robí holandský „zubár na úzkosť“. Porozprávala aj o svojom sne priniesť holandský model stomatológie na Slovensko – a o tom, ako na tom už dnes s kolegami potichu pracujú. Odkryla problémy slovenského systému a prezradila, prečo sa aj napriek pozitívam života v Holandsku túži vrátiť domov. A to zďaleka nie je všetko, čo sme s ňou prebrali.

Viac sa dozviete v rozhovore: Zubárka z Amsterdamu: Na Slovensku je to stále trochu divoký západ. Doma svoju prácu robiť neviem, no všetko robím pre nás

Toto miesto je rajom na zemi, nepoužívajú sa tu peniaze

Mnoho krajín v súčasnosti bojuje s obrovským návalom ľudí. Domáci sa búria, destinácie musia sprísňovať pravidlá. Najväčším opakom, aký si len dokážete predstaviť, je ostrov Utupua. Patrí medzi najodľahlejšie a najmenej navštevované miesta na svete. Domáci majú zväčša to, čo si sami vyrobia, vypestujú a ulovia. No sú šťastní, zmyslom ich života je komunita a súlad s prírodou.

Cestovateľ sa rozhodol, že sem zavíta. Vôbec to nebolo ľahké a po príchode musel hlave ostrova vysvetliť, na čo sem prišiel a dostať povolenie. Prekvapilo ho, ako jednoducho, no zároveň ako šťastne a spokojne si tu ľudia nažívajú.

Ak sa o ostrove Utupua chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento článok: Nepoužívajú peniaze ani elektrinu: Toto je jedno z najviac zabudnutých miest na svete, cestou sem riskujete život, no je to raj

Najhorší prípad pedofílie

Austrálskym mestom Melbourn otriasol prípad, z ktorého vrie krv v žilách a dvíha sa žalúdok aj tým najostrieľanejším mužom zákona. Zdravotnícke orgány štátu Viktória odporučili rodičom 1 200 detí, aby ich nechali otestovať na pohlavne prenosné infekčné choroby. Mali by podstúpiť celkovú zdravotnú prehliadku.

Celkovo však bolo kontaktovaných až 2 600 rodín. Prevalilo sa totiž, že jeden z pracovníkov, ktorý sa mal o deti starať, ich namiesto toho sexuálne zneužíval. Polícia v utorok potvrdila, že 26-ročný Joshua Dale Brown z Point Cook bol v máji obvinený z viac ako 70 trestných činov.

Ak sa o prípade chcete dozvedieť viac, kliknite sem: Až 1 200 detí mohol nakaziť pohlavnou chorobou, najmladšie má 5 mesiacov: Polícia vyšetruje jeden z najhorších prípadov pedofílie

Účastníkov Pride môže lustrovať polícia

Maďarská vláda, na čele ktorej stojí Viktor Orbán, v marci 2025 prijala legislatívu, ktorá zakazuje Pride podujatia a povoľuje použitie technológie rozpoznávania tváre na identifikáciu účastníkov v reálnom čase. Znamená to, že polícia alebo štátne orgány môžu na základe využívania týchto kamier sledovať občanov a ukladať pokuty za účasť na „zakázanom“ podujatí.

Bezpečnostný analytik Martin Kralovič však pre interez uviedol, že by od technológií, pre ktorých využitie sa rozhodla maďarská vláda, nemal prehnané očakávania.

Viac o tom, aké kroky podnikol Orbán v spolupráci s políciou, aj ako to hodnotí analytik a či niečo také hrozí na Slovensku, sa dočítate tu: Účastníkov Pride môže lustrovať polícia: „Je takmer nemožné, aby technológie rozpoznali tváre toľkých ľudí,“ hovorí odborník

Horúčavy môžu spustiť úzkosť aj depresie

Leto začína letným slnovratom 21. júna. Napriek tomu sme teploty, ktoré sú pre toto ročné obdobie typické, zaznamenali už skôr. Klimatológ Jozef Pecho upozorňuje, že počas tohtoročného júna boli teploty abnormálne vysoké. V obci Mužla vystúpili až na 37,7 °C.

Situácia je čoraz extrémnejšia, a kým pred desiatimi rokmi boli u nás teploty nad 30 °C považované za výnimočné, dnes sa z nich stal nový normál. „Ľudský organizmus nie je stavaný na dlhodobý pobyt v horúcom a suchom prostredí. Vysoké teploty predstavujú veľkú záťaž pre kardiovaskulárny systém, zvyšujú riziko infarktov, mozgovej mŕtvice, kolapsov z prehriatia, najmä u starších ľudí, detí a chronicky chorých,“ hovorí Pecho.

Viac si prečítate tu: Klimatológ Pecho: Čas sa nám míňa. Horúčavy môžu spustiť úzkosť aj depresie, toto je nová realita

Šéf akvaparkov Tatralandia a Bešeňová: Ceny lístkov neodrazili ani len vyššiu DPH

Biznis s akvaparkami zažíva náročný rok. V rámci konsolidácie sa zvýšila DPH z 10 % na 23 %, nedávno Slovenskom tiež otriasla tragédia zo Štúrova, keď chlapec zomrel potom, čo sa nakazil amébou zrejme práve v termálych vodách. Tá v ľuďoch vyvolala obavy a so vzniknutou situáciou sa musia popasovať aj najväčší hráči. V aktuálnom rozhovore nám aj k týmto témam povedal viac Róbert Šmitala.

Zaujímalo nás preto, ako sa na začiatok letnej sezóny 2025 pripravili vodné parky Tatralandia a Bešeňová, či ich spomínané faktory ovplyvnili, ale tiež to, ako vnímajú súčasné správanie svojich klientov.

Celý rozhovor u nás aktuálne nájdete zadarmo: Šéf akvaparkov Tatralandia a Bešeňová: Ceny lístkov neodrazili ani len vyššiu DPH, ľudia si začínajú ceniť komfort.

Šimkovičová dala vyrobiť bustu Štefánika za 61-tisíc eur

V Centrálnom registri zmlúv (CRZ) sa objavila Zmluva o dielo a licenčná zmluva medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a akademickým sochárom Milanom Lukáčom. Umelec má podľa dokumentu vytvoriť a zhotoviť bronzovú bustu generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá má byť inštalovaná na vojenskom cintoríne Cimitero del Verano v Ríme.

MK SR za ňu zaplatí 61 131 eur s DPH. Ako a či prebehla súťaž, koľko umelcov sa do nej zapojilo alebo podľa čoho vznikla finálna suma, sa nám nepodarilo zistiť. Zo zmluvy v CRZ nie sú známe ani rozmery.

Podarilo sa nám spojiť s umelcom Milanom Lukáčom, ktorý sa k vyššie spomenutým otáznikom zatiaľ odmietol vyjadriť, prisľúbil však, že keď bude vedieť viac podrobností, na otázky ohľadom busty odpovie. Podarilo sa nám však zistiť aspoň jej veľkosť.

Čo nám umelec povedal, ako situáciu vysvetľuje ministerstvo, aké sú náklady na výrobu a dodanie busty i to, čo si o tom myslia iní umelci a či je cena prehnaná, sa dozviete tu: Šimkovičová dala vyrobiť bustu Štefánika za 61-tisíc eur: Ministerstvo nevie vysvetliť súťaž, máme vyjadrenie umelca

Navštívili sme novú slovenskú pláž

Po mesiacoch príprav sa z opustenej húštiny stalo miesto, vďaka ktorému by sme mohli zabudnúť na Chorvátsko a dovolenkovať doma. Ako však táto mestská pláž vyzerá v skutočnosti? Zbalili sme si plavky, deku, uterák a vyrazili na novú pláž, aby sme vám vedeli povedať, či sa sem oplatí merať cestu.

Slnečný júnový víkend sme zakončili návštevou novootvorenej mestskej pláže na Liptovskej Mare, ale zostali sme sklamaní. Letná oáza len pár kilometrov od centra mesta Liptovský Mikuláš, sa síce oficiálne zmenila na nový letný bod programu Liptákov, no realita zatiaľ zaostáva za očakávaniami.

Celú reportáž si môžete prečítať tu: Pivo za 2,50 eura, hranolky za 3 eurá: Navštívili sme novú slovenskú pláž, do vody sme ani nevkročili. Je úplne zadarmo

Lýdia radí, ako sa jazyk naučiť plynule a zadarmo

Lýdia Hric Machová je expertka na učenie sa jazykov a sama ich ovláda 9, z toho 7 na plynulej úrovni. Okrem angličtiny ovláda aj nemčinu, španielčinu, poľštinu, francúzštinu, esperanto, ruštinu (vie základy swahilčiny a slovenského posunkového jazyka) a ako jediná Slovenka prednášala na prestížnej svetovej konferencii TED v New Yorku. Jej prednáška má už viac ako 18,5 milióna pozretí.

V rozhovore nám prezradila, či sa neobáva, že sa umelá inteligencia stane vo sfére učenia jazykov konkurenciou. Dozvedeli sme sa tiež, prečo je dôležité učiť sa jazyky napriek tomu, že vám dnes už so všetkým pomôže Chat GPT.

Ak sa chcete z rozhovoru s Lýdiou dozvedieť viac, kliknite sem: Lýdia ovláda 9 jazykov: Angličtinu sa pomocou tohto nástroja naučíš plynule za 30 minút denne a zadarmo, takýto je trik